La CGT, las CTA y movimientos sociales preparan una masiva marcha contra Javier Milei por San Cayetano + Agregar ámbito en









La movilización se realizará el viernes 7 de agosto y reunirá a distintos sectores gremiales y sociales en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional. Sus organizadores la definieron como “la marcha más grande de la década”.

Sindicatos y movimientos sociales marchan a Plaza de Mayo por el día de San Cayetano el 7 de agosto de 2025.

El próximo viernes 7 de agosto se realizará una de las protestas más importantes del año, con una movilización que partirá desde la Basílica de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo bajo la consigna impulsada por el papa Francisco: “Tierra, Techo y Trabajo”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada estará encabezada por organizaciones gremiales y movimientos sociales, que anticiparon que será “la marcha más grande de la década”. La convocatoria se da en medio de un escenario de creciente tensión sindical, en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y ante el reclamo por la falta de una paritaria federal.

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto. Recorrido de la marcha de San Cayetano y qué organizaciones convocan al acto central La movilización comenzará durante la mañana con la tradicional bendición de herramientas en el cruce de las avenidas Rivadavia y Jujuy. Luego, la columna principal partirá desde la Basílica de San Cayetano y avanzará por avenida Rivadavia hasta llegar al centro porteño.

Durante el recorrido, distintas agrupaciones prevén realizar concentraciones intermedias para sumar participantes. Entre ellas, Libres del Sur y Territorios en Lucha anunciaron que se reunirán en la zona del Obelisco para integrarse a la marcha junto a las dos CTA. El destino final será Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo el acto central.

La protesta es organizada por la comisión del frente social y sindical, integrada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y Territorios en Lucha, que reúne a distintas organizaciones sociales.

Además, está prevista la participación de agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y sectores profesionales que acompañarán la movilización.