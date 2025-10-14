"Es una persona MAGA": el guiño de Donald Trump a Javier Milei durante el homenaje a Charlie Kirk

El republicano entregó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad al activista conservador. En el acto, elogió al Presidente argentino y le pidió que se pusiera de pie.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , protagonizó un homenaje a Charlie Kirk , asesinado el 10 de septiembre en un acto en la Universidad del Valle de Utah , que contó con la presencia del mandatario argentino, Javier Milei , a quien el republicano mencionó en su discurso y llenó de elogios.

Este martes por la tarde, Trump le entregó de manera póstuma al activista conservador Medalla Presidencial de la Libertad en la Casa Blanca, en un evento en el que estuvo presente el mandatario argentino.

"El presidente de Argentina realmente quería estar aquí. Se está convirtiendo en una superestrella y está haciendo cosas increíbles. Es una persona MAGA, pero es 'Make Argentina Great Again'", señaló el magnate.

A continuación, lo mencionó explícitamente: " Quiero que te pongas de pie por favor Javier Milei" , al tiempo que volvió a elogiarlo: "Está haciendo un gran trabajo".

Luego del homenaje, la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) escribió un mensaje en X sobre el encuentro: "El Presidente Javier Milei participó esta tarde en la Casa Blanca de la ceremonia de homenaje al activista conservador, Charlie Kirk, y de la entrega póstuma de la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del Presidente Donald Trump".

Javier Milei le agradeció a Donald Trump por su apoyo: "Nos permite tener una ruta para transitar tranquilos"

Finalmente, el presidente Javier Milei tuvo encuentro con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Durante el almuerzo que compartieron ambas comitivas, el argentino expresó su agradecimiento por las reiteradas muestras de apoyo a su Gobierno. En especial, mencionó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quién le destacó el "gran trabajo para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos".

Milei habló sólo al comienzo. Le entregó a Trump una carta de agradecimiento escrita por los familiares de rehenes argentinos secuestrados por el grupo palestino Hamas, le agradeció su labor para lograr el acuerdo de paz en Gaza y luego dijo unas breves palabras de agradecimiento sobre la ayuda.

"Quiero también felicitarlo por esa labor que es entender la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América Latina", dijo Milei. Según su interpretación, los ataques políticos que recibe su gobierno "quieren a abrazar ideas perimidas y fracasadas, que en el fondo son ni más ni menos que caminos que conducen al socialismo".

En cuanto a la ayuda de EEUU, dijo: "Nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan".