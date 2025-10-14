Donald Trump aclaró su frase sobre las elecciones al pedir el apoyo a Milei "para las elecciones intermedias"

El presidente de EEUU publicó un mensaje en su red social en el que disipó las dudas generadas sobre el apoyo electoral a su par argentino.

Luego de las dudas generadas a raíz de su frase sobre los comicios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , salió a aclarar este martes que el respaldo a Javier Milei será para "las próximas elecciones intermedias" y volvió a transmitir su "apoyo total" al argentino.

El jefe de la Casa Blanca publicó un mensaje en la red social "Truth social" en el que calificó el encuentro con el libertario como una "excelente reunión" y aseguró que el argentino "está haciendo lo correcto por su país".

En ese sentido, disipó las dudas que se abrieron sobre si el respaldo hacia el gobierno argentino tenía como fin blindar al programa económico de cara a las elecciones próximas o al 2027.

En ese sentido, dijo: "Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina".

"Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!" , cerró.

Más temprano, durante la reunión, Trump le transmitió su respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina".

El estadounidense dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. "Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo", afirmó. "Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir", agregó.

Durante el almuerzo no hubo detalles del salvataje de EEUU. En cambio, abundaron las expresiones de apoyo al gobierno de Javier Milei y su política económica. “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, prometió Bessent.