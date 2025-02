Escándalo cripto: cómo fue la operatoria de $LIBRA y qué vínculo tuvo Javier Milei

Tras advertir un posible escándalo, horas después, Milei aclaró que no tenía vinculación con la propuesta y luego de indagar sobre las implicancias del mismo, decidió “no seguir dándole difusión”, afirmó.

Cómo fue la operatoria de la criptomoneda $LIBRA y el rol de Javier Milei

En las últimas horas, circulares miles de versiones y datos en las redes sociales. Pero fue el programador y profesor Maximiliano Firtman, quien pudo descubrir las fallas en la operatoria de $LIBRA.

A través de un posteo en la red social X (ex Twitter), Firtman detalló el paso a paso de la maniobra de $LIBRA y el rol de Javier Milei en los hechos ocurridos durante las últimas 48 horas.

Embed EL PRESIDENTE Y LA ESTAFA CRIPTO LIBRA



Ayer ocurrió una estafa de entre 70 y 100 millones de dólares que involucró al presidente de Argentina.

Estafaron a unas 40.000 billeteras cripto que confiaron en lo que Javier Milei publicó.

El presidente publicó en X e Instagram… — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) February 15, 2025

Al finalizar el posteo, Firtman aclara: "Me da mucha tristeza y bronca. No es un análisis político esto, es una realidad. Todo esto fue avisado a su debido tiempo pero para los idiotas y cómplices de estafadores éramos viejos meados, kukas o el insulto del momento. Ahí tienen el resultado".

Y agregó: "No alcanza con decir que no te habías interiorizado, Javier. Ni de cerca alcanza. No podés ser tan nabo por la acción y tan irresponsable por la reacción".

La operatoria de la criptomoneda $LIBRA