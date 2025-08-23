Paritaria minera: AOMA San Juan acordó aumento de casi 15% con proyectos de oro

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró un acuerdo paritario por seis meses con las empresas que operan la minas Veladero y Gualcamayo.

El Secretario General de AOMA Héctor Laplace recibió en la Sede Central del Gremio a los directivos de las compañías.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró un acuerdo paritario por seis meses con las empresas que operan la minas Veladero y Gualcamayo . El convenio firmado en Buenos Aires contempla un acuerdo semestral del 14,48% , entre el mes de mayo y octubre de 2025.

El trato fue firmado en la sede central del gremio, ubicada en el barrio porteño de Caballito, y contó con la presencia del secretario general de AOMA, Héctor Laplace; el secretario general de AOMA seccional San Juan, Iván Malla; delegados y secretariados de Higiene y Seguridad y Tesorería sanjuaninos, Cristian Aguilar y Raúl Malla , y otros dirigentes gremiales.

Por Veladero participaron Marcelo Álvarez, director ejecutivo; Alberto Abecasis, gerente de relaciones laborales y RRHH, y Guido Matius superintendente de RRHH. Por Gualcamayo firmaron Ricardo Martínez, director ejecutivo, y Fernando Moncho, gerente de RRHH.

En diálogo con Energy Report , Iván Malla destacó el aumento logrado y que se haya suscripto en Buenos Aires, donde además de la firma por las paritarias mineras, se conversó abiertamente sobre el futuro de la minería en San Juan.

"El acuerdo nos permite actualizar nuestros salarios versus inflación, sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores mineros” , dijo Malla en nombre de los trabajadores, y agradeció “el respaldo y la confianza de los afiliados y afiliadas de la seccional San Juan”.

Además, según supo este medio, tanto Marcelo Álvarez como Ricardo Martínez presentaron sus planes para cada uno de los proyectos de oro.

Tal como reveló Energy Report, las dos compañías presentaron su solicitud de adhesión al RIGI, donde Veladero indicó que la inversión proyectada busca aumentar la capacidad de producción de la mina, que estiman generará exportaciones por u$s3.800 millones y u$s200 millones en regalías para San Juan.

Mientras que por Gualcamayo, Minas Argentinas S.A prepara una inversión de más de casi u$s660 millones para una nueva mina de oro, que incluye la infraestructura para ampliar las exportaciones por unos u$s400 millones al año.

En la actualidad en Veladero se encuentran trabajando 1.000 trabajadores de forma directa y 600 de manera indirecta, mientras que son 200 personas las que prestan tarea hoy día en Gualcamayo, donde se espera que cuando empiece la construcción para comenzar la nueva etapa de Carbonatos Profundos, se necesiten como mínimo setecientos trabajadores.

Expectativa por los proyectos de cobre en San Juan

Con respecto a la situación del futuro de los proyectos de cobre de la provincia, Iván Malla mostró su entusiasmo ante Energy Report por la puesta en marcha, aunque remarcó que vienen “a paso lento”, pero con la seguridad que “el mundo necesita metales y tarde o temprano van a terminar saliendo”.

Por ejemplo, el gremialista informó que la mina de oro sanjuaninas Casposo está próxima a arrancar, mientras Hualilán lo hará antes de fin de año.

Para el secretario general de AOMA San Juan y para Héctor Laplace, secretario adjunto de AOMA nacional, deberá haber una decisión con respecto a la Ley de Humedales y Ley de Glaciares, para que los proyectos de cobre y otros minerales tengan la seguridad jurídica necesaria y puedan llegar las inversiones.