La joya escondida de Netflix: la serie alemana de solo 10 episodios que es adictiva

Se estrenó hace más de 6 años y sigue vigente en el catálogo de Netflix. Conocé más sobre esta impactante serie.

En la plataforma de Netflix existen todo tipo de películas y series, y su catálogo es bastante dinámico. Lo más frecuente es que las producciones duren un tiempo y luego vayan rotando, pero existen algunas que forman parte del contenido permanente debido a su repercusión.

Uno de estos casos es "Perros de Berlín", que si bien fue estrenada en el año 2018, pudo sobrevivir durante todo este tiempo y sigue vigente en la plataforma, aún siendo descubierta por los usuarios. Tiene una sola temporada de 10 capítulos y algunos la ven en un sólo día.

Perros de Berlín Una serie ideal para maratonear, disponible en Netflix. Netflix De qué trata Perros de Berlín, la serie ideal para maratonear en Netflix La trama comienza con la misteriosa muerte de un futbolista estrella de origen turco-alemán, que aparece asesinado lo que desata tensiones de tipo políticas y raciales en Berlín. Para investigar este caso, se necesita de la habilidad de dos detectives muy diferentes. Uno es un policía endeudado y con vínculos neonazis, Kurt Grimmer, interesado personalmente. El otro, Erol Birkan, un oficial de origen turco-alemán que busca justicia en medio del caos.

De esta manera, ambos se adentran en el mundo criminal de Berlín donde se encuentran mafias croatas, clanes turcos, neonazis y apuestas ilegales se conectan con la política y el fútbol. En el avance de la investigación se puede ver la diversidad y los conflictos de una ciudad donde conviven distintas comunidades y existe una tensión palpable.

Felix Kramer (Kurt Grimmer)

Katharina Schüttler (Paula Grimmer)

Anna Maria Mühe (Sabine “Bine” Ludar)

Urs Rechn (Gert Seiler)

Kais Setti (Kareem Tarik-Amir)

Hannah Herzsprung (Trinity Sommer)

