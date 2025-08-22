Expectativas por el discurso de Javier Milei en el aniversario de la Bolsa de Rosario

El Presidente participará de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

(Enviada especial a Rosario) Con el telón de fondo del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el despido de su titular, Diego Spagnuolo; el presidente Javier Milei disertará en Rosario ante unos 1.000 asistentes.

Se estima que comenzará su discurso cerca de las 20 en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Su arribo a la ciudad se da en el marco de un tenso clima político atravesado por la campaña electoral, y tras dos jornadas de reveses parlamentarios para el Ejecutivo nacional.

Previamente hablarán el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el presidente de la BCR, Miguel Simioni.

En las calles céntricas de Rosario, se desplegó un importante operativo de seguridad especial ya que gremios opositores al Gobierno nacional organizaron una manifestación en repudio a su visita en las cercanías de la Bolsa de Comercio. Esto obligó al corte de numerosas calles céntricas en horas de la tarde.

Las autoridades de la Bolsa destacan la visita del Presidente, quien también participó del aniversario del año pasado. Miguel Simioni señaló que esta nueva visita “refleja la buena relación que tenemos con el gobierno nacional. Hemos trabajado mucho en estos años, incluso en temas que no salieron el año pasado y hoy vuelven a estar en agenda” , sostuvo en declaraciones periodísticas.

En las cercanías de la Bolsa de Comercio de Rosario, un pasacalles declara a Javier Milei "persona no grata".

En tanto, el clima en el sector agropecuario es positivo teniendo en cuenta el último anuncio de la baja permanente en las retenciones a las exportaciones del campo.

Se estima que Milei estará acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en el ojo de la tormenta por el escándalo de las coimas en la ANDIS.

Respecto al discurso presidencial de esta tarde, hay expectativas de que se refiera al revés ocurrido en el Parlamento. Asimismo, algunos esperan algún tipo de anuncio que beneficie a los sectores productivos.