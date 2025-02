Escándalo cripto: cómo fueron los encuentros entre Javier Milei y los hombres detrás de $LIBRA y KIP Protocol

Milei salió a despegarse del proyecto y eliminó el tuit en el que promocionaba el token cripto $LIBRA, tras reconocer que no estaba al tanto de los "pormenores" de la iniciativa.

En un nuevo mensaje, explicó su decisión y apuntó directamente contra la "casta política" por intentar sacar rédito del episodio. "Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario.

Embed La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", agregó.

En el mismo posteo, Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. íVLLC!", concluyó.

Javier Milei junto a Julián Peh de KIP Protocol

El 19 de octubre de 2024, según informó el comunicado de Presidencia, Milei se reunió con los representantes de la empresa KIP Protocol, en la Argentina, quienes le presentaron su proyecto "Viva la Libertad", destinado a financiar emprendimientos privados mediante tecnología blockchain.

El responsable de KIP Protocol (dueña del proyecto Viva la Libertad y $LIBRA), Julián Peh, se despegó de la caída de la plataforma que fue promovida por Javier Milei, a través de su cuenta en la red social X.

Milei y Peh se sacaron una selfie en ese encuentro en octubre pasado, que no se desarrolló ni en la Casa Rosada ni en Olivos, sino en el Hotel Libertador.

Se trata del mismo hotel que funcionó como búnker de La Libertad Avanza durante la extensa campaña de 2023 y donde el Presidente, además de mantener importantes reuniones con políticos y empresarios, vivió desde las elecciones generales de octubre de ese año hasta el 8 de enero de 2024, cuando se mudó a la Residencia Presidencial, casi un mes después de haber asumido.

Así se desprende de los registros oficiales de las audiencias que el jefe de Estado mantiene a diario. Allí se especifica que el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el co-fundador de Tech Forum, Mauricio Novelli, también formaron parte de esa reunión.

"Milei tuiteó al respecto. En ese momento, KIP no tuvo participación en el lanzamiento, ya que nuestro papel siempre fue después del lanzamiento", expresó Peh ayer en medio del escándalo, separando al Presidente de lo ocurrido.

Julian Peh y Milei.jpg El encuentro entre Peh y Milei, en octubre de 2024. X

Peh sacó un comunicado oficial en la cuenta de KIP Protocol, donde aclaró que fueron invitados por Hayden Davis, el iniciador del proyecto después de su lanzamiento. "KIP fue invitado después del lanzamiento para administrar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA", dijo.

"Como empresa tecnológica, nuestro enfoque sigue estando en la innovación y la infraestructura, nunca en los lanzamientos de tokens", aseguró. Además, dejó en claro que tanto él como su personal sufrieron amenazas tras el escándalo.

"KIP ha asumido mucho, incluso amenazas, tanto a mí como al personal, pero no estuvimos involucrados en el lanzamiento, no manejamos ningún token ni SOL", sentenció.

"Todos los detalles relacionados con los tokens deben dirigirse a Kelsier. No obtuvimos ni un centavo de la actividad de hoy", subrayó.

Escándalo cripto: el encuentro de Javier Milei con Hayden Davis de $LIBRA en Casa Rosada

El 30 de enero pasado, el mandatario mantuvo una reunión en la Casa Rosada con el estadounidense Hayden Mark Davis, quien, según los representantes de KIP Protocol, iba a ser el encargado de proveer la infraestructura tecnológica para el proyecto. Davis fue presentado como uno de los socios de KIP Protocol.

“Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, decía el posteo del propio Milei el día del encuentro con Davis.

El empresario estadounidense ha explicado que su "responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto". "Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control", ha agregado.

Davis ha confirmado ser asesor del Presidente, culpó al Gobierno de la caída abrupta de la criptomoneda por retirar su apoyo al proyecto y aseguró que inyectará nuevamente liquidez al token.

Según la web oficial de "Viva La Libertad Project", el token $LIBRA prometía financiar proyectos locales a través de un formulario de registro online. Sin embargo, no especificaba criterios de selección ni detalles técnicos sobre la distribución de los fondos, lo que despertó dudas.

$LIBRA es en realidad una moneda meme, término que hace referencia a una criptomoneda creada como una broma por entretenimiento o tendencias de Internet, y se caracteriza por carecer de respaldo en la economía real.