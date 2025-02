Escándalo $LIBRA: La Libertad Avanza contacta a gobernadores para frenar ofensiva en el Congreso

El operativo estuvo a cargo de la mesa política de La Libertad Avanza que integran Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Martín Menem. La preocupación de la Casa Rosada estuvo centrada principalmente en que no escale un eventual pedido de juicio político contra el Presidente a partir de la promoción de la criptomoneda $LIBRA que derivó en una multimillonaria estafa en dólares.

Gobernadores de la UCR

El radical Gustavo Valdés (Corrientes) señaló esta semana que el posteo de Milei para invertir en Libra solo se trató de "un mal consejo económico" mientras que sus colegas Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), no se involucraron en el conflicto. "Hay que intentar que no se erosione la figura del Presidente porque eso le hace mal al país. No tiene relación con la economía de los argentinos, fue solo un mal consejo económico", agregó en mandatario mesopotámico.