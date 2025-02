Escándalo $LIBRA: la PIA ya interviene en el caso que empieza a ser asimilado en el exterior a un FIFA-Gate

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación preliminar por el escándalo que involucra la promoción por parte del presidente Javier Milei del meme coin $LIBRA que resultó una estafa para miles de inversores, en todo el mundo. Pese a que todavía no recibió ningún pedido de colaboración por parte de la fiscalía que encabeza Eduardo Taiano , la oficina que conduce el fiscal Sergio Rodríguez inició de manera autónoma sendas investigaciones a la espera de que el caso tenga impulso fiscal ante el juzgado de María Servini que aglutina el mayor número de denuncias presentadas.

Pero en paralelo, el caso ofrece su flanco más amenazante para la situación de la administración Milei desde el exterior, donde algunos afectados ya se han presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para iniciar una demanda. Este tipo de presentaciones buscan caminar los pasos que siguieron los bonistas que litigaron contra el país en tribunales extranjeros y aquí es donde la figura de Milei –promocionando en su cuenta de X y en el ejercicio de sus funciones el fallido proyecto de inversión- salpica al Estado argentino , en múltiples aristas. No es solo la posibilidad de actuación del FBI, sino también de Homeland Security , un organismo poco conocido en estas latitudes (más allá de la ficción de una serie) pero que gusta de intervenir en investigaciones de este calibre, sobre todo si la circulación del dinero obtenido en la estafa pudo tener relación con algún activo estadounidense en el mundo.

La PIA –que depende de la Procuración General de la Nación- posee autonomía para investigar hechos de posible corrupción e irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, lo que pone en la mira no solo al Presidente, sino a todo su entorno, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y todos aquellos funcionarios que hayan intervenido en las gestiones que derivaron en el cripto escándalo . Es decir, puede avanzar de oficio si considera que existen elementos, al menos, para una investigación preliminar.

De reojo observan lo que pueda llegar a ocurrir en Comodoro Py cuando Servini termine de organizar el papeleo y le corra vista al fiscal Eduardo Taiano que está regresando el 20 desde Costa Rica y debe ser quien decida el impulso de la acción penal, enmarcar qué delitos se investigarán, en principio, y si explicita o no una lista de imputados. Según pudo saber Ámbito, hay nulas chances de que no exista impulso, al menos, para abrir una causa penal por averiguación de delito y definir medidas de prueba iniciales.

Según pudo saber este medio, la espera a lo que suceda en el juzgado de Servini no es especulativa, sino para no duplicar esfuerzos y en todo caso colaborar con lo que desde Comodoro Py se defina. Desde ya no será sencillo: a la maraña de demandas se le debe agregar un aluvión de pretensos querellantes que deberán ser depurados para ordenar la dirección del expediente. Taiano podría, eventualmente, requerir colaboración de la PROCELAC, que es la Procuraduría especializada en lavado de activos y la que tiene más aceitados contactos con autoridades regulatorias en Estados Unidos.

La referencia a lo que pueda ocurrir en el exterior es algo que los operadores del sistema comienzan a analizar con mayor atención: desde el Gobierno se esforzaron hoy en afirmar que no existe una investigación por parte del FBI. En rigor, no lo saben porque la agencia estadounidense no confirma ni desmiente cuando inicia pesquisas. Lo que relativiza es la versión de que un emisario presidencial estaría viajando de urgencia a EEUU para, junto a un conocido operador de inteligencia que reside en Miami, intentar alguna gestión que aplaque el escándalo.

Similitudes con el FIFA Gate

El “hombre-bomba” es Hayden Davis que sería un a.k.a y no su nombre real, al menos para los registros migratorios. Sus presuntos chats alardeando de un control de las acciones del presidente argentino a través de pagos de dinero a su hermana convierten su teléfono en un objeto de interés. El FBI suele ser más práctico a la hora de inmiscuirse en esas cuestiones. Lo demostró con Alejando Burzaco en el FIFA Gate, a quien capturaron, convirtieron en un testigo protegido que aportó información sobre toda la trama de corrupción, y cambio fue condenado con el beneficio de no pisar una cárcel.

Davis es un candidatazo para mutar en arrepentido y conseguir algún grado de inmunidad. En el medio, podría dejar un tendal tras de sí, con más consecuencias políticas que legales. O como ocurrió años atrás con el juicio en tribunales norteamericanos a Guido Alejandro Antonini Wilson que dejó huérfana la investigación local por el ingreso de una valija con casi u$s800 mil.

Dos movimientos que agigantan torpeza se vieron en las primeras horas de un Gobierno sin reacción al escándalo en el comienzo de la semana: la primera fue hacer trascender vía voceros oficiosos que Milei podría “bajar” el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, apenas María Servini salió sorteada para intervenir en la causa. Fue un mensaje maquillado de rumor y dirigido a la jueza que es una de las promotoras de su par federal para el máximo tribunal que lo apoyó con un aval de puño y letra. Lijo también posee ascendencia sobre el fiscal Taiano, para quienes conocen los pliegues de Comodoro Py. Nada de esto obstaculizaría su actuación. Además, la situación de Lijo está a 48 horas de tener una definición, en lo que constituye un capítulo aparte por el menú de opciones que podrían desencadenarse.

El segundo traspié fue echar a correr la versión de que el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti podría ser un interlocutor válido para que Servini morigere cualquier intento investigativo que salpique a Milei. Es desconocimiento básico de rencillas históricas que tuvieron enfrentados a ambos, con carta documento incluida. La situación del hijo de la magistrada cuando fue administrador general de la Corte y una causa sobre la que la jueza denunció presiones fueron los ejes de la controversia que años de cordialidad no lograron borrar de su memoria. Totalmente infructuoso.

Milei piensa en abogados

La “gaffe” de Milei señalando el asesoramiento y defensa eventual por parte del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en una fallida entrevista televisiva por la señal TN no fue un mero desconocimiento, sino que tuvo componentes de realidad brutal. La Oficina Anticorrupción (OA) a la que el Gobierno le encargó iniciar un expediente está a cargo de Alejandro Melik pero tiene terminal orgánica en el Ministerio de Justicia.

Experto penalista, Cúneo Libarona estuvo en permanente contacto con Milei durante un fin de semana en el que el Presidente buscó asesoramiento hasta del letrado libertario Francisco Oneto, algo confirmado por altas fuentes de la Casa Rosada. Oneto no solo se hizo conocido por ser candidato a vicegobernador de la PBA en las últimas elecciones, sino que asumió la defensa del rugbier Máximo Thomsen por el asesinato de Fernando Báez Sosa, condenado a perpetua. Cúneo es el jefe de Melik y gracias a esta crisis ganó meses de sobrevida en una administración que ya lo había puesto en la mira.

Sin embargo, si hubiese acciones dirigidas contra la Argentina por asimilar el rol de Milei a su función como jefe de Estado en una situación de estafa, podría ocurrir que la defensa del Estado la tenga que plantear el flamante Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla que debiera convencer en el exterior de que Milei promocionaba la cripto como un mero ciudadano usuario de la aplicación X. Nadie presume que el flamante titular de la UIF Paul Starc se interese en abrir su propia investigación para requerir información acerca de si existió o no una maniobra de lavado con los fondos extraídos de la fugaz operatoria de $LIBRA.

Un borrador de jury a Karina

Mientras en Gobierno se esmeran por encapsular el escándalo como un asunto de $LIBRA con sus compradores en el ámbito privado y buscan explotar una supuesta ingenuidad de Milei en su “difusión”, despojado de su rol presidencial, un cisne negro aparece desde el costado menos pensado: el propio sector libertario.

Circula un proyecto en borrador de juicio político a Karina Milei atribuido al sector libertario díscolo que encabeza la diputada Lourdes Arrieta, expulsada del bloque de LLA. El texto que no fue firmado aún apunta sólo contra la Secretaria General de la Presidencia por haber incurrido en “mal desempeño de sus funciones y posibles delitos vinculados el ejercicio del cargo”. Se dirige a la Comisión de Juicio Político, cuyas autoridades ni siquiera están conformadas. De prosperar sería una esquirla más de la feroz interna libertaria. El monobloque de Arrieta se llama “Las Fuerzas del Cielo”.