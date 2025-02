El Gobierno intenta esquivar el escándalo cripto con una nueva narrativa y la gira de Javier Milei a EEUU

En la búsqueda de dejar atrás el escándalo que lo vincula con la criptomoneda $LIBRA , el presidente Javier Milei y su hermana Karina viajarán este miércoles por la noche a Estados Unidos , donde participarán de una nueva edición de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC). A menos de una semana del episodio, en el Gobierno buscan mantener la agenda oficial a toda costa y por ahora no entregarán a ningún funcionario a pesar de las repercusiones que sigue teniendo el caso.

Este miércoles por la mañana, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos se sumó a las críticas al miembro del "triángulo de hierro". El funcionario, que habló a primera hora intentando marcar la agenda del día, dijo que el accionar de Caputo "enojó al Presidente". “De todas maneras me parece que también habrá aprendido una lección: que nadie es súper poderoso , que todas las cosas tienen sus límites, el Presidente se lo ha marcado y me parece importante”, añadió.

En la misma línea se había expresado el martes el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que "en búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo". "Yo no lo hubiera cortado", añadió el funcionario de estrecha confianza con Karina Milei. Vale recordar que tanto el jefe de los ministros como el portavoz mantuvieron hasta no hace tanto diferencias con Santiago Caputo.

En Balcarce 50 dejaron correr la teoría de un quiebre en la tríada que componen el Presidente, su hermana y Caputo, aunque en algunos despachos oficial negaron que la interna se haya recrudecido a raíz del hecho. En este marco, las mismas fuentes señalaron que ningún funcionario será apartado de su cargo por el episodio.

Mientras el asesor da un paso al frente y pone bajo las luces del reflector como pocas veces hasta este momento, la estrategia de desviar la atención también involucró a la tropa libertaria de tuiteros orgánicos, que eligió en las últimas horas destacar cifras de la economía e, incluso, apuntar contra el kirchnerismo.

En tanto, en Casa Rosada minimizan por estas horas el frente judicial y aseguran que todavía no se pensó en un abogado. No obstante, según pudo saber Ámbito, durante el fin de semana se barajó la posibilidad de que el abogado Francisco Oneto se ponga al frente de la defensa de Javier Milei llegado el caso. Cercano al mandatario, el letrado sostuvo que el Presidente no cometió ningún delito al promocionar $LIBRA en su cuenta oficial de X.

"Gente, vamos a poner en blanco sobre negro. La conducta de Javier Milei no configura ningún delito por ausencia de dolo. El dolo es conocer q con el comportamiento propio se va a cometer un delito y aún así seguir adelante. Siguiendo estos lineamientos, es obvio q si un Presidente quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados", escribió Oneto en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fraoneto/status/1890768775055601671&partner=&hide_thread=false Gente, vamos a poner en blanco sobre negro. La conducta de @JMilei no configura ningún delito por ausencia de dolo. El dolo es conocer q con el comportamiento propio se va a cometer un delito y aún así seguir adelante.



El dolo es un elemento psicologico. Por tanto se prueba a… — Francisco Oneto (@fraoneto) February 15, 2025

Además de abogado, Oneto fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023 por La Libertad Avanza, en la lista donde Carolina Píparo se postulaba para gobernadora. Luego de esa experiencia, asumió la defensa del rugbier Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa. En su CV, Oneto también muestra experiencia en casos de estafas piramidales: el abogado representó legalmente a Leonardo Cositorto, dueño de Generación Zoe.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, asuma la defensa oficial, en el entorno del funcionarios descartaron dicha opción.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Javier Milei viajará a Estados Unidos acompañado por su hermana, la Secretaria de Presidencia Karina Milei. Además, formarán parte de la comitiva el vocero Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Gerardo Whertein.

El mandatario partirá a la medianoche en un vuelo especial rumbo a Washington y aterrizará alrededor de las 10 de la mañana del jueves (hora Argentina).

Milei y Trump.jpeg Javier Milei junto a Donald Trump.

El mismo jueves, a las 17, el libertario volverá a encontrarse con el magnate Elon Musk, quien asumió al frente del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca tras la asunción de Donald Trump, y a las 19 hará lo propio con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El viernes, a las 13, el presidente brindará un discurso titulado “El modelo económico argentino” en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego, a las 15 horas, se encontrará con el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga.

Em tanto, el sábado a las 13 encabezará un discurso en la Conferencia de Acción Conservadora, donde también participará el presidente Donald Trump.

Esa misma noche, a las 22 horas, partirá en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la cual arribará a las 8:20 de la mañana del domingo.