Caso $LIBRA: piden que se cite a declarar al empresario cripto Diógenes Casares que habló de un supuesto pedido de coima

"Recibí un mensaje de alguien que respeto mucho y que suele tener razón, quién me aseguró que un funcionario había sido sobornado, un funcionario de muy alto rango dentro del Gobierno. Me dijeron quién era pero no lo voy a decir", aseguró el trader, quién luego también busco desligar al Presidente de la responsabilidad: "No creo que el Presidente un día se despertara y dijera 'voy a promocionar este token'. Creo que fue alguien muy cercano de su gabinete".

Diogenes Caseres Según el trader, el movimiento fue avalado por un "alto miembro del gabinete". @peponila / X

El pedido ante la jueza Servini fue hecho por el abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del caso. "Diógenes Casares, experto en finanzas descentralizadas y cofundador de la firma Stream Finance, brindó información vinculada con el objeto de los presentes actuados en el programa de streaming “Unchained”. En dicha oportunidad, el nombrado detalló maniobras de sobornos y pagos ilícitos efectuados por empresarios vinculados al ecosistema cripto a funcionarios del actual Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr la promoción del token $LIBRA por parte del Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, detalla el texto.

“Por tal motivo y con el fin de esclarecer estos hechos y verificar la veracidad de sus afirmaciones, resulta fundamental su declaración testimonial bajo juramento de ley”, exigió el abogado.

La Jueza María Servini quedó a cargo de las denuncias contra Javier Milei

La jueza federal María Servini resultó sorteada para investigar la primera denuncia presentada en los tribunales de Retiro contra el presidente Javier Milei por el posteo en la red social X vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

Se trata de la denuncia que ingresó por correo electrónico a la casilla de la secretaría general de la Cámara Federal porteña presentada por el diputado nacional Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, según el sorteo realizado hoy a través de bolillero manual en Comodoro Py 2002.

servini.jpg La jueza quedará a cargo de las denuncias contra Javier Milei. NA

La decisión de realizar el sorteo de esta manera y no por vía informática -como es habitual- la tomó la presidencia de la Cámara a cargo de Mariano Llorens, para evitar un dispendio judicial innecesario y para garantizar transparencia, informaron fuentes judiciales. De esta manera la primera causa quedó a cargo de la jueza Servini y del fiscal federal Eduardo Taiano y las que se presentaron luego se acumularán con esta en caso de compartir denunciados y delitos.

Hasta esta mañana había en Comodoro Py presentadas tres denuncias ante la Cámara Federal y una cuarta que ingresó por comisaría en el turno del juez federal Sebastián Casanello, quien ahora tendrá que determinar si se queda con el caso o lo envía a sorteo. Milei fue denunciado como presunto partícipe necesario de estafa a raíz de haber posteado el viernes último en su cuenta personal de X la promoción del lanzamiento de la citada criptomoneda.