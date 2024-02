Escándalo por un diputado del PRO: militaba el ajuste mientras disfrutaba de un lujoso viaje en Europa

Horas antes de la viralización de su viaje en redes , Arabia remarcó la necesidad de "privarse de ciertos gustitos ". A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), compartió las palabras de un trabajador que respaldó al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA):

arabia vino.png Arabia posteó fotos de su viaje en el apartado "Mejores Amigos" en Instagram.

Escándalo por el viaje "vip" de Arabia: las explicaciones del diputado

Tras el escándalo en redes, Arabia lanzó un mensaje a través de X y destacó su trabajo dentro de la política: "Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar".

El diputado no dejó la polémica atrás y este jueves posteó una carta donde brindó más explicaciones. "Sinceramente como cualquier argentino pienso que no debo dar explicaciones sobre lo que hago o dejo de hacer con mi vida privada, mi orientación sexual o mis ahorros bien habidos", comenzó alegando en el texto.

"Estoy convencido de que nada de lo que uno haga en su fuero íntimo debiera ser expuesto, pero evidentemente con mis opiniones estoy tocando intereses, yendo en contra del status quo, e intentan desacreditar mis ideas, atacando mi intimidad. No estuve en el carnaval de Venecia, ni compré opulentas entradas a ningún festival de ninguna índole. Publican fotos viejas que nada tienen que ver, las cuales tengo en mis redes sociales las cuales son públicas. Tampoco estuve en ciertos boliches de Buenos Aires", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DamianArabia/status/1760713432989360596&partner=&hide_thread=false Gracias a todos por los mensajes y por el cariño pic.twitter.com/HSsoK4tl7k — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) February 22, 2024

En la misma línea, el integrante de Juntos por el Cambio (JxC) explicó que se trató de un viaje familiar: "Hice un viaje a ver a mi familia, como lo he hecho otras veces, en un momento de receso del Congreso, habiendo estado presente en todas las sesiones y comisiones, sin afectar mis responsabilidades de funcionario público y pagando integramente con mis ahorros. Honestamente me pregunto si empiezo ahora a exponer mi dormitorio o mi vida ¿cuál es el límite? Pero luego entiendo que es precisamente lo que buscan, quebrar mi voluntad".

Y concluyó: "Yo voy a seguir defendiendo mis ideas, las ideas de la libertad, y discutiendo sobre el modelo de país en el que creo que los argentinos nos merecemos. Aunque sigan recurriendo a la bajeza de meterse con mi vida íntima, yo voy a seguir dando el debate sobre los temas de discusión pública, que son los que le importan a los argentinos, porquecreo que una Argentina distinta es posible.