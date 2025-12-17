La derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario tiene final abierto

Con el Presupuesto 2026 como plato fuerte, este miércoles sesiona la Cámara baja. El proyecto incluye la derogación de ambas leyes, que fueron insistidas por el Congreso tras el veto de Javier Milei. La oposición junta los votos para voltear ese artículo mientras el oficialismo negocia para mantenerlo en pie. Pero LLA ya se anotó un primer triunfo.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con el Presupuesto 2026 como plato fuerte . En las últimas horas, el debate cobró un giro inesperado cuando se conoció que el proyecto incluye la derogación de la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo . El tema divide aguas entre los aliados a La Libertad Avanza, que se las ingenia para mantener el artículo en pie. ¿Lo conseguirá? La clave está en los gobernadores cercanos a la Casa Rosada. El futuro de las leyes se definirá en el recinto y hasta podría tener implicancias en la emergencia para el Garrahan, que la ley prorroga.

Durante el debate en comisión que se celebró este martes, para avanzar con la firma de los dictámenes, fueron varios los diputados de la oposición que alertaron sobre el artículo 75 del proyecto oficialista. Es que, de manera sorpresiva el texto que Milei presentó el 15 de septiembre, incluía, entre sus modificaciones, la derogación a las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario . Se trata, nada menos, de dos de las leyes que el presidente Javier Milei vetó pero que luego el Congreso insistió, tras reunir los dos tercios en ambas cámaras. Aun así, hasta la fecha, la Casa Rosada sigue incumpliendo con ambas iniciativas.

Como fuere, el tema fue alertado, entre otros, por los diputados Nicolás Massot, de Encuentro Federal, e Itai Hagman , de Unión por la Patria. Y con el correr de las horas, se hizo eco no solo entre los legisladores, sino en las redes, los medios y entre las comunidades afectadas.

Pero, sobre todo, puso en aprietos a los gobernadores dispuestos a acompañar el Presupuesto 2026 en el recinto, a través de los diputados que les responden . ¿El motivo? No solo se trata de dos temas sensibles. Sino que, para colmo, sus legisladores acompañaron la insistencia en el recinto. ¿Cómo explicar esa contradicción?

En este sentido, las miradas se posaron sobre los diputados que responden a los oficialismos provinciales que, con su firma, acompañaron el dictamen de mayoría . Entre ellos se encuentran los tucumanos de Osvaldo Jaldo ; los sanjuaninos de Marcelo Orrego ; los catamarqueños de Raúl Jalil , los misioneros de Hugo Passalacqua y los mendocinos de Alfredo Cornejo . Estos últimos –Lisandro Nieri y Pamela Verasay—tienen una ventaja: rechazaron la insistencia a la ley de Discapacidad, aunque acompañaron la de Universidades.

La ventaja de buena parte de estos diputados es que firmaron el dictamen oficialista, pero en disidencia. En esta lista se encuentran, además de los mendocinos, los misioneros, los catamarqueños y, a último momento, la tucumana Elía Fernández.

Esta había acompañado el dictamen en su totalidad pero, cerca de las 20 del martes, “por orden de su gobernador”, según aseguraron desde su entorno, pidió volver a firmar el dictamen, pero “en disidencia”. Este miércoles, en la previa a la sesión, el mandatario salió a aclarar: "Sólo votaremos en contra de la derogación de discapacidad y fondos educativos".

El as bajo la manga

La presión que generó el tema hace peligrar el famoso artículo 75. De ser rechazado, sería leído como una derrota para La Libertad Avanza, que busca mostrarse victoriosa en el Congreso, tras un año en el que sufrió una serie de palizas opositoras.

Pero si hay algo que demostró el Gobierno de La Libertad Avanza es su muñeca para negociar contrarreloj. Según pudo saber este medio, la oposición habría reunido 126 votos para rechazar ese artículo. Es decir, LLA lleva la delantera. Y se las ingenia para torcer la voluntad de algunos de los sectores que firmaron en disidencia. Hasta se habla de una silla en la AGN para alguien que responda al gobernador Gustavo Sáenz. Este último, si bien no tiene diputados en la comisión de Presupuesto (es decir, no tuvo firmas en el dictamen), también está en la mira. Es que sus diputados acompañaron la insistencia y entre la oposición dudan si mantendrán esa postura o si se darán vuelta para acompañar a los libertarios.

¿Qué va a pasar con el 75? El asunto se resolverá en el recinto. El oficialismo propuso que la votación en particular del Presupuesto 2026 sea por capítulos. Y, luego de someter el tema a una votación, se impuso frente a la postura de Unión por la Patria, el FIT y Unidos, que impulsaban la votación por artículo. La votación salió 130 a favor, 112 en contra y una abstención, la de la radical Karina Banfi.

Con ese triunfo libertarios, hay altas chances de que el artículo quede en pie: el asunto quedaría diluido en medio de un capítulo y, como le dijo una diputada a este medio en la previa a la votación, “nadie dejaría los dedos pegados”. Y hasta más de un diputado que rechazó las derogaciones podría fundamentar su votación diciendo que, de lo contrario, peligraba un capítulo completo de “la ley de leyes”. Por caso, Jaldo dijo que "solo votará en contra" de las derogaciones. Excusa perfecta para acompañar el capítulo.

¿Un dato extra? De caer ese capítulo, con la derogación de ambas leyes, también caería la prórroga a la Emergencia en Pediatría, es decir, la ley del Garrahan. ¿Una de cal y una de arena?

El futuro del polémico artículo es una moneda en el aire, que se definirá minutos antes de la votación. En el medio, se esperan negociaciones tras bambalinas.