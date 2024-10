Estela de Carlotto celebró el reencuentro entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner: "Los necesitamos"

En cuanto a los detalles de su gestión para unirlos en el homenaje a la asociación, contó que habló con ambos para invitarlos a participar luego de que la llamaran por su cumpleaños, que fue ayer. "El gobernador estaba de viaje y me dijo que no sabía si llegaba. Hoy me llamó para decir que viene".

Por último, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo agradeció el apoyo de la provincia en política de derechos humanos y celebró la creación "Unidad de búsqueda de niños apropiados por la última dictadura cívico militar" que cerró el gobierno de Javier Milei.

Axel Kicillof repudió los dichos de Javier Milei contra Cristina Kirchner

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le regaló a Carlotto una serie de libros de derechos humanos publicados por la Provincia para el archivo de la memoria.

También en diálogo con C5N, el mandatario fue consultado sobre la amenaza del presidente Javier Milei - expresó su deseo de ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo con ella adentro"- contra Cristina Kirchner.

Respondió con contundencia y apuntó: "Me parece espantoso, no hay que neutralizarlo, no hay que dejarlo pasar. A veces es una andanada de cosas y uno no sabe cómo responder porque todos los días son 2 o 3 provocaciones pero creo que a Cristina la trataron de matar efectivamente así que no es inocente y no es casualidad. Que un presidente hable de clavar en un ataúd al kirchnerismo y a Cristina es vomitivo. Es espantoso que provenga de un presidente que predica la violencia", cerró.