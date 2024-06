Estela de Carlotto pidió liberar a los detenidos en la protesta contra la ley Bases y advirtió: "Algo muy malo está pasando en el país"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo señaló en conversación con Radio 10 que "esto no puede estar pasando" y opinó sobre lo sucedido el pasado miércoles en las afueras del Congreso, mientras se trataba la meganormativa del oficialismo: " Parece una película de ficción que la estamos viendo y no es cierto. Tenemos que parar esto, y lo tenemos que parar de buena forma ".

"Cuando se reprime, se manda a la cárcel indiscriminadamente y todavía hay gente detenida, es porque algo muy malo está pasando en nuestro país", sostuvo y agregó la referente sobre derechos humanos: "Tenemos que, en paz, por supuesto, (porque) la violencia no sirve, organizarnos aquellos que no estamos de acuerdo , porque todos tenemos derecho a pensar y a aceptar o disentir lo que se hace en una democracia que se votó y que está dando este resultado".

En este sentido, Carlotto destacó la lucha de la asociación que preside "por la búsqueda de los que faltan, pero también para que esta democracia sea real y no sea una ficción", y denunció: "No sé quiénes son los terroristas. Son los que hacen esto, el terror con el miedo, porque lógicamente una niña que haya sido detenida y su familia la busque, después le dicen 'no vayas' más. Que es lo que quieren, callarnos".