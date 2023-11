Exclusivo: un sector de La Libertad Avanza evalúa declararse "neutral"

A días del balotaje , un grupo de legisladores de La Libertad Avanza se reunirá este miércoles para evaluar su salida del partido de Javier Milei luego del acuerdo unilateral del candidato libertario con Mauricio Macri . Se trata de los mismos dirigentes que esta mañana emitieron un duro comunicado donde advierten que durante la presidencia del jefe del PRO "se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron".

javier-milei.jpg Noticias Argentinas

"Nos convocaron para combatir las mafias y no estoy de acuerdo con Macri, nuestro límite es Macri, se lo dije a Karina y a Javier, yo no voy a estar con alguien que endeudó a los trabajadores", agregó en diálogo telefónico con este medio. Ansaloni no está solo en su postura. Esta mañana un sector de La Libertad Avanza difundió un duro comunicado firmado también por la senadora nacional electa, Ivana Arrascaeta (San Luis), los diputados nacionales electos, Lisandro Almirón (Corrientes) y Gerardo González (Formosa), los parlamentarios del Mercosur, Fabiana Martin(Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis), y los legisladores provinciales Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).