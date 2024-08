Fabiola Yañez dio detalles de sus últimos meses en Olivos: acoso de Alberto Fernández, infidelidades, y el confinamiento en la casa de huéspedes

"Estuve sola", "no me dejaban hablar", "nadie me defendió", fueron algunas de las expresiones que utilizó Yañez para expresar el momento que vivió mientras seguía en pareja con el expresidente

"Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes", contó respecto al momento en que la relación con el expresidente detonó por completo. Allí estuvo recluida hasta el 2 de diciembre, cuando recién pudo mudarse. Si bien aclaró que no fue retenida, sostuvo que para su partida siempre se le pusieron excusas para demorarla. Aseguró que el personal de la residencia de Olivos sabe todo lo que sucedió y que fue confinada y obligada a decir que estaba enferma.

fabiola.jpeg Fabila Yañez rompió el silencio en medio del escándalo. Infobae

"¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión. En julio más o menos. Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba abría la puerta. Pero no es que me golpeaba la puerta para entrar. Abría la puerta así, de un portazo. Y yo ahí viví con mi hijo el último tiempo. Entonces empezaron desde antes de agosto, todas las semanas, a darme un cuento distinto: “Mañana te vas”, y así. Pero no me dejaron ir hasta el 2 de diciembre", expresó en una entrevista que concedió al portal Infobae.

También contó que buscó ayuda, tanto en la Justicia como en el Ministerio de la Mujer, pero que no fue asistida e incluso le pidieron que no hiciera las denuncias. En la cartera, una persona que no identificó pero que deslizó que se trata de alguien con un cargo relevante, habló con ella pero finalmente, según Yañez, no la asistió.

Al relatar cómo se enteró de las infidelidades de Alberto Fernández, la ex primera dama confirmó que el teléfono celular del que surgen las fotos y videos que circulan en los medios era del expresidente y se lo dio a su hijo, sin borrar el material que finalmente fue encontrado por la madre de Yañez. En el dispositivo estarían las pruebas, con fotos y videos de mujeres desnudas, algunas según dijo famosas, y mensajes que demuestran el accionar infiel de Fernández.

"Había otras fotos y había otras personas. Él comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: “Fabiola, ¿qué es esto?” Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", dijo.

Fernández le decía que se trataba de "bromas". "Recibía cosas todos los días, las mismas mujeres me las mandaban. Muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono", agregó.

Sobre cómo transita estos días en Madrid, donde se instaló por decisión de su expareja, Yañez dijo que sufre miedo y hasta deslizó que podría estar siendo amenazada.

"Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Dijeron que me vieron caminando por calles donde están las marcas de lujo, mas jamás fui a caminar a ninguna de esas calles. Eso es mentira porque yo no puedo caminar por la calle", contó.