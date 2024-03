Facundo Manes cruzó a Javier Milei por la inflación de febrero: "No se celebra, se padece"

Facundo Manes cuestionó la reacción de Javier Milei por la inflación de febrero

Ante la reacción de Milei, Manes se expresó a través de su cuenta de la red social "X" en la que señaló que "los salarios cayendo en picada mientras el presidente dice que es un NUMERAZO". "Un 276,2% de inflación anual no se celebra, se padece", agregó.

Los salarios cayendo en picada mientras el presidente dice que es un NUMERAZO. 276,2% de inflación anual no se celebra, se padece. pic.twitter.com/3M4lQX9ibU — Facundo Manes (@ManesF) March 12, 2024

No es la primera vez que el diputado radical cuestiona duramente el modelo económico del jefe de Estado. Semanas atrás, sostuvo que las reformas que propone a través de la ley ómnibus y el DNU "empobrecerán más a los argentinos".

"No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena", afirmó el radical respecto a la propuesta de avanzar con un plan desarrollista.

El bonaerense agregó: "No debemos renunciar al deseo de un país próspero, con una sólida iniciativa privada y un Estado eficiente, con emprendimientos, inversiones y protección de los más necesitados. Por eso estamos decididos a ejercer una oposición comprometida y responsable con el presente y el futuro de la Argentina".

Durante el tratamiento de la ley de Bases, el dirigente radical se pronunció en contra de otorgarle facultades extraordinarias al presidente Milei, lo que le valió duras acusaciones miembros de su propio partido.