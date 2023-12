Fracasó la reunificación de la UCR en Diputados: Manes y De Loredo serán los presidentes

rodrigo de loredo vota elecciones cordoba.jpg

Luego del encuentro por zoom, 23 diputados radicales firmaron un comunicado en el que sostienen que "la unidad del radicalismo en el Parlamento es fundamental para recuperar la capacidad de articulación política entre espacios de representación y niveles de gobierno, y superar el clima de discurso único y excluyente".

Sin embargo, la unificación no se concretó y se lo adjudica principalmente al rechazo de Rodrigo De Loredo como presidente del bloque: 11 diputados, entre quienes se destaca la figura de Facundo Manes, no aceptan el encumbramiento del cordobés por considerar que no puede otorgársele la presidencia a alguien de Evolución, que representa un sector minoritario del radicalismo.

El radicalismo tiene nuevo jefe de bloque en Senado

Los senadores que conforman la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras tanto, eligieron este martes al correntino Eduardo Vischi como su nuevo jefe de bloque, quien estará secundado por el fueguino Pablo Blanco y la mendocina Mariana Juri. Se trata de un senador electo en 2019 y con mandato hasta 2025, que representa una de las diez provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Reemplazará al mendocino Alfredo Cornejo.

La confirmación se dio luego de una reunión que tuvo el bloque radical, compuesto por 14 senadores, se reúna con Victoria Villarruel. En ese marco, acordaron la participación en comisiones importantes como Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores.