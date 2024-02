Facundo Manes, duro contra Milei, adelantó: "No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias"

Facundo Manes cuestionó la dolarización y señaló que "es inconstitucional"

En cuanto a las iniciativas del Presidente, tanto a lo largo de su campaña como en sus primeros meses de gobierno, apuntó contra uno de sus emblemas: la dolarización. Manes advirtió que esta medida significaría una "pulverización de los salarios, aumento de la desigualdad, un imán para los narcos".

Por otro lado, señaló que sería una contradicción con la Constitución, ya que el artículo 75 establece que Argentina debe tener una moneda propia. "La dolarización es inconstitucional. Si usted avanza con esto va a estar poniendo un poder por sobre los otros. No lo vamos a permitir", aseguró.

Ley ómnibus: Manes adelantó que no votará las facultades delegadas

En ese sentido enfatizó: "Le vamos a decir que no a los populismos de izquierda, a los de derecha, a quienes ejercen el poder con prepotencia, con violencia, a los que aprietan en redes sociales, a los que se creen iluminados y ofrecen pedantería, a los que aborrecen el diálogo, a los que quieren imponer dogmas irreales e ideas fanáticas y quieren facultades extraordinarias, no cuenten con nosotros para facultades extraordinarias", dijo en referencia a uno de los artículos más cuestionados de la ley Bases.

Por último, el diputado sostuvo: "La libertad que proclaman es una falsa libertad. Sin fraternidad ni igualdad. Es una libertad que nace del fanatismo, no del diálogo y el acuerdo".

"Esto no es capitalismo moderno, es anarcopopulismo de derecha con falta de humanismo. Necesitamos equilibrio, no desmesuras. Necesitamos esperanza y un propósito común. No creemos en las fuerzas del cielo, creemos en la fuerza de la educación, de la salud, de la ciencia y la tecnología", consideró y cerró: "Vamos por esa verdadera libertad, para eso necesitamos estadistas, no leones".