Por qué los nutricionistas recomiendan incorporar proteínas en las cuatro comidas y cómo hacerlo de forma saludable

Un consejo valioso para una alimentación más completa y saludable, conocé cómo incluir este tipo de alimentos.

Las proteínas son un nutriente esencial para el funcionamiento del organismo y cumplen un rol clave en cualquier alimentación equilibrada . No solo forman parte de la estructura del cuerpo, sino que intervienen en procesos vitales como la regeneración celular, la producción de enzimas y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

En este sentido, los especialistas en nutrición coinciden en que una dieta saludable no puede prescindir de este macronutriente, especialmente cuando se combina con actividad física. La ingesta adecuada de proteínas ayuda a mantener la masa muscular , mejorar la composición corporal y sostener un buen estado general de salud .

Por eso, cada vez más profesionales recomiendan distribuir el consumo de proteínas a lo largo del día , incorporándolas en las cuatro comidas principales. Esta estrategia no solo optimiza sus beneficios, sino que también permite al cuerpo utilizarlas de manera más eficiente y constante.

Uno de los principales motivos para incluir proteínas en todas las comidas es su capacidad de generar saciedad. Este nutriente tarda más en digerirse , lo que ayuda a reducir el hambre entre comidas y evita el picoteo innecesario, favoreciendo el control del peso.

Una dieta balanceada con presencia de proteínas es indispensable para una buena salud.

Además, distribuir su consumo a lo largo del día contribuye a mantener estables los niveles de energía y glucosa en sangre. Esto es clave para evitar picos y caídas bruscas que pueden afectar el rendimiento diario y el bienestar general.

Por otro lado, una ingesta constante de proteínas favorece el mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, especialmente si se combina con ejercicio físico. Esto no solo mejora la composición corporal, sino que también impacta positivamente en el metabolismo y la salud a largo plazo.

Cómo incorporar las proteínas en el desayuno y merienda

El desayuno es una de las comidas donde más suele faltar proteína, pero incorporarla puede marcar una gran diferencia. Algunas opciones simples incluyen sumar huevos, yogur, queso, jamón o incluso pescado como atún o salmón a las preparaciones habituales.

Para quienes prefieren alternativas vegetales, también es posible optar por opciones como hummus, mantequilla de maní o combinaciones de legumbres y cereales. Estas alternativas permiten lograr un buen aporte proteico sin recurrir exclusivamente a alimentos de origen animal.

En el caso de la merienda, existen múltiples opciones prácticas: yogures proteicos, frutos secos como almendras o pistachos, o snacks específicos ricos en proteínas. Estas elecciones ayudan a sostener la energía durante la tarde y evitar llegar con exceso de hambre a la cena.

Proteínas Existen muchas maneras de incluir este tipo de elementos en una dieta balanceada para una buena alimentación. Imagen: Freepik

Qué proteína me conviene incorporar en el almuerzo y cuál en la cena

En el almuerzo, lo ideal es priorizar proteínas de alto valor biológico como carnes, pollo, pescado o huevos, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Estas opciones son clave para sostener la energía durante el resto del día y favorecer el rendimiento físico y mental.

Para la cena, en cambio, se recomienda optar por opciones más livianas pero igualmente proteicas, como pescados, mariscos, huevos o alternativas vegetales como tofu, legumbres o soja. Esto permite una digestión más ligera sin resignar el aporte nutricional necesario.

En definitiva, distribuir correctamente las proteínas entre el almuerzo y la cena no solo mejora la calidad de la alimentación, sino que también contribuye a un descanso más adecuado y a un mejor funcionamiento general del organismo.