Facundo Moyano fue imputado por desobediencia por un presunto encuentro con Candela Arizaga

La fiscalía consideró que existen elementos para sostener que el exdiputado se habría reunido con su exnovia pese a las restricciones judiciales vigentes. La nueva imputación se produjo en el marco de la causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El sindicalista y exdiputado Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia ante la sospecha de que habría mantenido un encuentro con Candela Arizaga , pese a las medidas restrictivas que pesan sobre él. Según informaron, la fiscalía consideró que existen elementos suficientes para avanzar con la imputación por el presunto incumplimiento.

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La decisión se conoció después de que un informe indicara que no había sido "posible recconsturir" mediante fuentes abiertas la escena del supuesto encuentro entre ambos.

La denuncia sobre el posible acercamiento había surgido anteriormente y apuntó al Aira Apart Hotel Buenos Aires , ubicado en el centro porteño, donde ya se habían visto anteriormente.

Un eventual encuentro en ese establecimiento podría representar un incumplimiento de las restricciones dispuestas contra Moyano y derivar en consecuencias sobre su situación judicial.

De acuerdo con las tareas realizadas en el marco de la investigación, el exdiputado ingresó al hotel el 31 de agosto, permaneció en la habitación 603 y se retiró el 11 de septiembre .

Facundo Moyano esta acusado de encontrarse con Arizaga pesea a las restricciones.

El martes 15 de septiembre por la tarde, integrantes del Ministerio Público Fiscal, acompañados por personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad, se presentaron en el establecimiento situado en avenida Belgrano 538.

Qué mostraron los registros del hotel

Durante el procedimiento, una empleada entregó voluntariamente el DVR del establecimiento para que los investigadores pudieran analizar las grabaciones.

El dispositivo fue trasladado por integrantes del Gabinete Multimedia hasta la sede ubicada en Chacabuco 151, donde quedó a disposición para su correspondiente análisis.

Sin embargo, los elementos obtenidos en el hotel no dejaron registros que permitieran constatar la presencia de Arizaga en el establecimiento durante el período en el que Moyano permaneció alojado allí.

Pese a esa circunstancia, la fiscalía consideró que cuenta con otros elementos suficientes para sostener que el sindicalista se habría encontrado con la modelo y resolvió imputarlo por desobediencia.

La defensa de Moyano pidió levantar las restricciones

La nueva imputación se produjo mientras continúa la causa en la que Moyano está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad como Arizaga como damnificada.

En ese contexto, su abogado defensor, Miguel Molina, presentó este jueves un pedido para que se levanten las medidas restrictivas que actualmente pesan sobre su cliente.

El letrado también solicitó que, en caso de adoptarse una decisión diferente, se garantice a Moyano el derecho a ser oído antes de resolver sobre su situación.