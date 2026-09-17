Facundo Moyano pidió que se levante la perimetral para ver a su novia Candela Arizaga + Agregar ámbito en









Por la causa en su contra, el exdiputado tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga. Hasta el momento, se cree que tuvieron al menos cuatro encuentros.

Por la causa en su contra, el exdiputado tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. Mariano Fuchila

El exdiputado Facundo Moyano le pidió a la Justicia que levante la perimetral que le impide ver a su novia Candela Arizaga. La modelo hizo la misma solicitud ayer, pero la Fiscalía mantiene las medidas que impiden el acercamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por la causa en su contra, el exdiputado tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. Según pudo confirmar TN, la Fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para comprobar si existió el encuentro.

Facundo Moyano le pidió a la Justicia que levante la perimetral para poder ver a su novia Candela Arizaga Hasta el momento, se cree que fueron al menos cuatro encuentros y que también hubo otros en el sindicato de trabajadores de peaje. La causa se inició el 4 de agosto cuando se difundieron las imágenes de la modelo corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano. Allí los interceptó la Policía de la Ciudad y, a partir de ese operativo se abrió una investigación.

Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. El 24 de agosto, Arizaga se presentó junto a su abogado para ampliar su declaración ante la fiscalía. En esa instancia, la joven aseguró que era “falso” que le hubiera manifestado a la policía haber sido víctima de violencia.

Hasta el momento, se cree que fueron al menos cuatro encuentros y que también hubo otros en el sindicato de trabajadores de peaje. Al reconstruir lo que pasó, la influencer explicó que el fin de semana habían compartido distintas actividades junto a Moyano, con quien está de novia desde enero. También contó que estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y volvieron al departamento, donde vieron una película. “Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína”, sostuvo Candela.

Investigan si Facundo Moyano violó una prohibición de acercamiento a Candela Arizaga La Justicia investiga si Facundo Moyano incumplió la restricción que le impide acercarse y mantener contacto con Candela Arizaga. La fiscal Florencia Nocerez ordenó analizar las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes de un apart hotel de Puerto Madero, donde el sindicalista y su novia habrían coincidido. Moyano tiene una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de Arizaga, además de una medida que le impide comunicarse con ella. Las restricciones fueron establecidas después del episodio ocurrido el 4 de agosto en Belgrano, que derivó en su detención y en una causa por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género. Para determinar qué ocurrió en el apart hotel, personal de la Policía de la Ciudad fue enviado al establecimiento por pedido de la fiscalía. Allí se retiraron las grabaciones de las cámaras y los libros en los que figuran los huéspedes. Esos elementos serán utilizados para establecer si Moyano y Arizaga estuvieron juntos y si el encuentro se produjo mientras la medida judicial continuaba vigente.