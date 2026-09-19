La decisión se dio luego del impulso de OpenAI con GPT-6 Astra. Así, Anthropic está evaluando la seguridad de su próximo modelo como parte de sus deliberaciones.

Anthropic considera lanzar un nuevo modelo de Inteligencia Artificial antes de salir a la bolsa. La medida sería para contrarrestar el impulso de OpenAI desde el lanzamiento de GPT-6 Astra , a la par de que su director ejecutivo pidiera una desaceleración en toda la industria.

Así, Anthropic está evaluando la seguridad de su próximo modelo como parte de sus deliberaciones, indicó una fuente a Reuters y algunas de las discusiones giran en torno a cómo equilibrar la inversión en nuevos modelos con los esfuerzos por fortalecer la rentabilidad de la compañía.

El debate sobre el gasto pone de relieve la creciente presión sobre las empresas que se encuentran en el centro del auge de la IA para que generen flujos de caja sostenibles con mayor rapidez, debido tanto al aumento de los tipos de interés como a la dura competencia de los proveedores de IA de código abierto, especialmente en China .

El momento elegido se produce tras el llamamiento de Amodei a reducir el ritmo de desarrollo de las IA.

Este posible lanzamiento pondría a prueba la capacidad de Anthropic para defender su posición en el mercado empresarial frente a OpenAI, manteniendo al mismo tiempo la identidad centrada en la seguridad que la ha distinguido de sus competidores.

Anthropic reveló que Claude es utilizado en el 26% de las tareas investigación y desarrollo de nuevos modelos IA

Claude, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, ya realiza por sí solo alrededor de una cuarta parte de las tareas necesarias para crear nuevos modelos de la compañía. Según datos difundidos este jueves por la empresa, el sistema participa actualmente en el 26% del trabajo de investigación y desarrollo, frente al 0% registrado en febrero.

Los datos son compartidos en una semana de debate en la industria de la inteligencia artificial, surgido a raíz de la carta de renuncia y advertencia del exinvestigador de OpenAI y Anthropic, Jacob Coxon. Dentro de las advertencias, destaca la preocupación sobre la automejora recursiva, en pocas palabras, la capacidad de los modelos de desarrollar nuevas versiones e implementar mejoras sin necesidad de los humanos.

En este escenario, el avance no implica que Claude pueda desarrollar de manera completamente autónoma una nueva generación de modelos. Anthropic señaló que el sistema todavía trabaja bajo supervisión humana y recibe instrucciones generales por parte de sus investigadores.