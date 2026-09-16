El abogado de Candela Arizaga pidió que pueda retomar el contacto con Facundo Moyano

La presentación sostiene que no existen elementos objetivos que acrediten un riesgo actual. La Justicia ya había rechazado una solicitud similar.

El abogado de Candela Arizaga pidió a la Justicia que levante la prohibición de acercamiento y contacto que rige entre la joven y Facundo Moyano , investigado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La solicitud fue presentada por Roberto Herrera , representante legal de Arizaga, ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires . El letrado sostuvo que actualmente no existe “elemento objetivo alguno” que permita acreditar una situación de riesgo que justifique la continuidad de las restricciones.

La causa se inició tras el confuso episodio ocurrido en las inmediaciones del departamento de Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano .

Según el escrito, Arizaga afirmó en sus declaraciones testimoniales que no fue víctima de violencia física ni psicológica , que no estuvo privada de su libertad y que desea retomar el vínculo afectivo con el exdiputado.

La presentación señala que, a partir de esas manifestaciones y de los testimonios incorporados al expediente, “no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable” que impediría que ambos vuelvan a comunicarse o encontrarse.

El pedido para levantar las restricciones

Herrera argumentó que las medidas restrictivas tienen una finalidad preventiva y que, por lo tanto, su vigencia debe estar vinculada con la existencia de un riesgo actual que resulte necesario neutralizar.

En ese sentido, solicitó que se revise la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la prohibición. También cuestionó que pueda mantenerse de forma indefinida únicamente porque la investigación judicial continúa abierta.

Continúa la investigación sobre lo ocurrido con Facundo Moyano.

El abogado mencionó además las declaraciones de policías, integrantes de la Brigada de Género, una oficial que acompañó a Arizaga en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven. Según planteó, esos testimonios son compatibles con la versión brindada por su representada.

La solicitud se presentó después de que la Justicia rechazara un pedido anterior para que Arizaga y Moyano pudieran volver a mantener contacto. La joven había reclamado el levantamiento de las restricciones tras ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31.

Qué investiga la Justicia

La causa se inició tras un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Arizaga salió corriendo semidesnuda del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador, en Belgrano, mientras Moyano iba detrás de ella. La situación motivó la intervención de efectivos de la Policía de la Ciudad y la posterior apertura de una investigación para determinar qué había ocurrido dentro del departamento.

Uno de los policías que intervino aquella madrugada declaró que, al encontrarla en la vía pública, la joven manifestó que Moyano la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad. A partir de ese testimonio y de las primeras actuaciones, el exdiputado quedó bajo investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Moyano declaró ante la Justicia y negó haber privado de la libertad a Arizaga. Por su parte, la joven sostuvo posteriormente que no había sido víctima de violencia física o psicológica y que tampoco había permanecido encerrada contra su voluntad. La Fiscalía incorporó, además, testimonios de personas que tuvieron contacto con ella inmediatamente después del episodio.

Actualmente, Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La fiscal Nocerez ya había considerado que todavía no correspondía levantar esas medidas cautelares.