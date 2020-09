Curioso fallo deja dudas en protocolo

“Inoficioso”. Ese es la resolución dictada por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que rechazó el amparo que interpuso Mónica Frade a la validez de las sesiones remotas en Diputados. Pero en su desarrollo, para afirmar que no tenía sentido pronunciarse, los jueces Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti incluyeron una peculiar referencia subrayada: “Corresponde advertir que el ‘Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto´ para la realización de sesiones virtuales en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, aprobado el 13/5/2020, no se encuentra vigente en la actualidad, por no haber ocurrido la condición necesaria y obligatoria para ello, de acuerdo a lo que estableció de manera expresa el legislador en su propio texto”.