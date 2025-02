Familiares de gendarmes le reclamaron aumentos a Patricia Bullrich y la ministra prometió casas del Procrear

ssstwitter.com_1739216126991.mp4

"Estamos defraudados. Somos pocos (en la manifestación) porque están amenazando al personal. Es una vergüenza que las altas cúpulas no representen a su gente, eso nos indigna como familia, porque adonde nos mandan, vamos. A la gente que va a Rosario, a los operativos, le descuentan el viático. Se están olvidando de la gente que cuida al pueblo", aseguró una de las manifestantes.

Por otro lado, uno de los efectivos jubilados indicó que "están visibilizando una problemática que tienen los grados inferiores", porque -dijo- aquellos agentes que pertenecen a puestos jerárquicos "reducen gastos en el gimnasio, en paseos o en ir a cenar y pueden vivir", señaló.

"El que no puede vivir es el que está recién ingresado con $750 mil pesos. Y si encima tiene que alquilar, no le alcanza porque mínimo le lleva 350 ó 400 mil pesos. No estamos diciendo nada que no sea la realidad", aseguró a UNAR Agency.

La convocatoria de este reclamo surgió el pasado viernes luego de que la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciara un aumento salarial de emergencia del 5%, para las fuerzas de seguridad federales, con el objetivo de frenar el rechazo por los bajos salarios que venían percibiendo.

Días atrás, hubo protestas internas llevadas a cabo frente al Edificio Centinela (CABA) y al Monumento a la Bandera (Rosario); para evitar represalias contra los efectivos en ejercicio, las movilizaciones continuarán siendo organizadas por familiares, amigos y allegados de los gendarmes.

"Estamos trabajando para que nos den planes Procrear. Son vivienda. Les juro por dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El Gobierno está del 5%, más el 1,5% más el 1%. Nadie está recibiendo ese aumento. Además estamos trabajando para que les den vivienda. Les juro que en la medida que el país vaya creciendo vamos a ir mejorando. Téngame confianza que yo estoy con ustedes", le respondió la ministra.

"El 5% no es nada. Él gana 750 mil pesos por mes. Paga 400 mil de alquiler, doctora", le dijo una persona que le reclamó a la ministra que componga la situación de los efectivos. "Ojalá se componga esto", le dijo.

La disolución del Procrear

En noviembre, el Gobierno disolvió el fondo fiduciario que sustentaba el Programa PROCREAR y anunció también la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y fue confirmada este miércoles a través de la publicación de la norma correspondiente en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó el anuncio, oficializó la disolución del programa Procrear, creado en 2012 (bajo la gestión de Cristina Kirchner), que ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.

En sus considerandos, el decreto destaca que “no puede ignorarse la dificultad de amplios sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, una situación derivada, entre otras causas, de la alta inflación de las últimas décadas, que ha dificultado el acceso a créditos”.

Asimismo, el texto de la norma sostiene que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.