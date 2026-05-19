Prime Video sorprende con una apocalíptica película rusa que se volvió tendencia + Agregar ámbito en









Una producción llena de caos, misterio y peligro mundial sacude el catálogo con escenas que no te van a dar respiro.

La película de ciencia ficción es furor en la plataforma. Freepik

Las películas de ciencia ficción acumulan cientos de fanáticos alrededor del mundo y por esa razón, ganaron cada vez más espacio dentro de las plataformas de streaming. De todas formas, pocas lograron llamar tanto la atención como "Invasión: El fin de los tiempos". La producción rusa se está convirtiendo en uno de los títulos más comentados de Prime Video gracias a su trama de acción, catástrofes y conflictos extraterrestres.

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Dirigida por Fyodor Bondarchuk, esta historia funciona como continuación de "La guerra ha comenzado", estrenada en 2017. Con una duración de 134 minutos, la película expande el universo creado en la primera entrega y lleva el enfrentamiento entre humanos y alienígenas a una escala mucho más peligrosa y mortal.

Invasión La película se volvió entre los fanáticos de la ciencia ficción y los efectos especiales. Gentileza - Amazon Prime Video

De qué trata Invasión: El fin de los tiempos La trama se sitúa tres años después del aterrizaje de una nave extraterrestre en Moscú, episodio que dejó cientos de víctimas y alteró la vida de miles de personas. Entre ellas aparece Yuliya Lebedeva, una joven que tuvo contacto directo con un ser alienígena y desde entonces quedó afectada por una extraña transformación.

Tras aquel episodio, tanto científicos como militares empezaron a estudiar las habilidades que crecieron dentro de ella. El problema es que esas capacidades empiezan a evolucionar de forma impredecible y generan preocupación dentro de las autoridades rusas. Mientras intentan entender qué ocurre con Yuliya, la humanidad descubre que el contacto inicial con los extraterrestres apenas fue el comienzo de un conflicto mucho más grande.

Invasión La película rusa es furor en Prime Video. Gentileza - Amazon Prime Video Además de las escenas de destrucción masiva e invasiones, la producción también desarrolla los vínculos entre los personajes principales, lo que permitió captar la atención de quienes buscan algo más que explosiones y efectos visuales. Las secuencias de acción, las recreaciones futuristas y el diseño de los extraterrestres muestran un trabajo visual ambicioso que no suele verse fuera de Hollywood. Prime Video: tráiler de Invasión: El fin de los tiempos Embed - INVASIÓN El Fin De Los Tiempos - Trailer Español Latino 2020 Prime Video: elenco de Invasión: El fin de los tiempos Alexander Petrov como Artyom

Irina Starshenbaum como Yuliya Lebedeva

Oleg Menshikov como el coronel Lebedev

Rinal Mukhametov como Hijken