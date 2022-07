Con elogios a Sergio Massa, Navarro pidió "dejar de operarnos entre nosotros"

ALBERTO FERNANDEZ Y SERGIO MASSA.JPG Télam

"El principal requisito que hay que analizar para sumar a alguien al gabinete primero es el valor y después el criterio político", remarcó Navarro en diálogo con Futurock, respecto a la llegada de Massa al Ejecutivo. Recientemente, afirmó que con esa designación, el presidente Alberto Fernández busca “poner en la cancha a los mejores hombres y mujeres” que tiene el Frente de Todos (FdT).

En tanto, el referente del Evita hizo una autocrítica, en señal de apaciguar las aguas dentro del FdT: "Los dirigentes deberíamos ponernos más en línea con nuestro pueblo y nos iría mejor. La salida es con el pueblo protagonista", lanzó, al mismo tiempo redobló el pedido y dejó un mensaje de unidad para dejar lado las diferencias, ya que “tenemos que dejar de criticarnos y de operarnos entre nosotros", señaló.

"No niego la importancia de las personas pero no personalizo. Sería injusto creer que una persona es la culpable de todos los fracasos y la responsable de todos los éxitos, que sería no hacernos cargo de nada", manifestó Navarro, al analizar el rumbo político del Gobierno de Alberto Fernández.

En sus declaraciones, el secretario de Relaciones Parlamentarias destacó que para salir de esta situación actual, en medio de una crisis política, "va a depender de la gestión y, sobre todo, de la política" y de la "sintonía con los requerimientos" de la sociedad en la "resolución de problemas".

En ese sentido, reiteró que para salir de este mal momento, hay que contar con “un plan de mediano y largo plazo", manifestó. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la necesidad de convertir los planes sociales en trabajo genuino, un proyecto que va en consonancia con los lineamientos de Sergio Massa.

Navarro dijo que si la "inversión social sigue aumentando, nos coloca en un lugar de no retorno", por lo tanto es necesario que esa “inversión social gradualmente tiene que pasar a ser inversión productiva, y que los planes sociales tienen que pasar a ser trabajo", explicó.