Quiénes son María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los argentinos detenidos en Libia

Los argentinos fueron detenidos en las inmediaciones de un puesto de control identificado como “5+5” al este de Libia.

María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera son dos argentinos que fueron detenidos en Libia mientras participaban de una caravana humanitaria con destino a la Franja de Gaza . Ambos integraban el convoy "Global Sumud Maghreb" compuesto por activistas, médicos y voluntarios de más de 20 países que buscaba trasladar alimentos, medicamentos y asistencia por vía terrestre.

Desde el domingo 24 mayo , no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que se encuentran, mientras Cancillería argentina y organismos internacionales realizan gestiones diplomáticas para obtener datos concretos.

El caso generó preocupación entre familiares, organizaciones sociales y la agencia de noticias NODAL, donde ambos trabajaban, en un contexto de extrema incertidumbre sobre lo ocurrido en el este del estado africano.

"Paula y Lucas salieron de Argentina el 5 de mayo, llegaron a Estambul y de allí partieron junto a todo el convoy, con personas de todo el mundo, a Libia. Estuvieron en el desierto, les dieron capacitaciones y durmieron en carpas. Llevaban 16 días parados porque no los dejaban pasar por Libia del Este, para seguir a Egipto y de ahí continuar al paso con Palestina", describió Nora Otin, madre de Paula Giménez al medio "Los Andes".

Embed - NODAL on Instagram: " LIBERTAD PARA PAULA GIMÉNEZ Y LUCAS AGUILERA Fueron secuestrados en Libia del Este mientras integraban una misión humanitaria internacional rumbo a Gaza. Exigimos junto a sus familias a la Cancillería Argentina que se responsabilice y realice las gestiones necesarias. Queremos: Prueba de vida inmediata Información oficial sobre su situación Comunicación con sus familias Acceso humanitario y consular Y su liberación urgente Este viernes nos concentramos en Cancillería Argentina para exigir respuestas. Esmeralda 1212 Viernes 29 de mayo 11.30 hs Necesitamos visibilidad pública y presión política. Difundí, compartí y acompañanos." View this post on Instagram

María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, detenidos en Libia

María Paula Giménez (42) y Lucas Ezequiel Aguilera (49), oriundos de Mendoza, fueron detenidos junto a otros integrantes del convoy humanitario "Global Sumud Maghreb".

"Desde el 5 de mayo que salieron de Argentina y hasta el sábado a la noche estuvimos comunicados lo más bien. Nos contaron que estaban cerca del puesto de control '5+5', en las inmediaciones de Libia del Este", relató Otín a "Los Andes".

El grupo intentó avanzar nuevamente en el marco de una negociación con autoridades locales el domingo. Según reconstruyeron allegados, algunos integrantes se movilizaron en ambulancias del propio convoy para intentar llegar a un punto de contacto en Sirte con representantes oficiales.

Fue en ese desplazamiento donde se produjo la detención de diez personas y, desde ese momento, no se registraron comunicaciones directas ni información oficial sobre su situación.

"El domingo 24 hubo algunas comunicaciones con quienes estaban en el convoy, hasta que a las 15:59 (hora argentina) se cortó toda comunicación con esas diez personas -entre ellas, mi hija- y no hemos vuelto a tener contacto ni saber nada", explicó la madre de Giménez.

Y continuó: "La otra parte del convoy, la de los voluntarios que quedaron más atrás, fueron arrastrados y quitados del lugar ayer (NdA: por el lunes). Pero los organizadores de la flotilla mandan mensajes constantemente contando que están todos bien. Y nos han contado que están los abogados tratando de resolver la situación y ver que ocurre con mi hija y los otros secuestrados".

Tras conocerse la detención, la Cancillería argentina informó que se activaron de inmediato gestiones diplomáticas a través de la Embajada en Túnez, que tiene competencia concurrente sobre Libia.

El objetivo fue coordinar acciones con representaciones de otros países con presencia en la zona para corroborar la información disponible, establecer el estado de los ciudadanos argentinos y avanzar en pedidos formales para su liberación.

Desde el Palacio San Martín señalaron que, si bien aún no existe una confirmación oficial por parte de las fuerzas que controlan el este libio sobre la nómina completa de detenidos ni sobre su ubicación exacta, la información recopilada hasta el momento permite sostener que Giménez y Aguilera se encuentran entre el grupo retenido y que estarían alojados en la ciudad de Bengasi.

El 26 de mayo la Embajada argentina en Túnez envió un pedido de cooperación a la representación diplomática de Italia en Libia, debido a que ese país cuenta con presencia en el territorio.

A partir de ese contacto, el cónsul italiano logró acceder a ciudadanos de su nacionalidad que también habían sido detenidos, aunque no se le permitió ingresar ni establecer contacto con los argentinos.

Embed - NODAL on Instagram: " ACTUALIZACIÓN URGENTE | Tras 4 días sin información oficial, Italia confirmó una primera visita consular a dos integrantes detenidos de la misión humanitaria internacional en Libia Pero sigue sin existir un listado completo de personas retenidas, no hay información oficial sobre el conjunto del grupo y todavía *NO hay pruebas de vida ni confirmación oficial sobre el paradero y estado de salud de Paula Giménez y Lucas Aguilera. Seguimos exigiendo a Cancilleria argentina, las gestiones necesarias urgentes para obtener: Información oficial sobre la situacion de Paula Gimenez y Lucas Aguilera Prueba de vida inmediata Confirmación oficial de su paradero Comunicación con sus familias Acceso humanitario y consular pleno Y la liberación de todas las personas voluntarias humanitarias que se dirigían hacia Gaza Necesitamos que esta situación siga teniendo visibilidad pública. Les pedimos que difundan, compartan y nos acompañen para exigir la intervención activa, pública y oficial de la Cancillería Argentina. Gracias profundamente por cada mensaje, abrazo y gesto de solidaridad en estas horas tan difíciles. NOTA COMPLETA: https://www.nodal.am/2026/05/paula-gimenez-y-lucas-aguilera/" View this post on Instagram

Según se informó oficialmente, el diplomático también solicitó mejoras en las condiciones de detención de los retenidos, un pedido que habría sido aceptado por las fuerzas locales. Sin embargo, las autoridades argentinas remarcaron que todavía no hay precisiones sobre los tiempos del proceso ni sobre posibles avances en la situación judicial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa en contacto permanente con embajadas, consulados de países aliados y organismos internacionales que operan en la región, como la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

"Nuestra esperanza es que al haber personas de tantos países que han sido detenidas, las embajadas de todos ellos se muevan. Extraoficialmente nos dijeron que los iban a deportar. El tema es que mañana hay una celebración en el Islam y todo se frena, por lo que si no hay novedades hoy, va a ser difícil", resumió la mamá de Paula.

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Quiénes son los mendocinos detenidos

María Paula Giménez nació en General Alvear, Mendoza. Es psicóloga y desarrolló parte de su formación académica en San Luis, donde estudió la carrera universitaria antes de trasladarse a Buenos Aires.

En su trayectoria profesional, se desempeñó en espacios vinculados a la investigación social y a la comunicación, trabajando en la agencia NODAL, donde llegó a ocupar el rol de directora de investigaciones.

Lucas Ezequiel Aguilera, de 49 años, es oriundo de Luján de Cuyo, Mendoza, y también formaba parte del equipo de la misma agencia. Ambos compartían tareas vinculadas a análisis y producción de información en temas sociales y políticos, y decidieron sumarse a la misión humanitaria como parte del convoy internacional “Global Sumud Maghreb”.

De acuerdo con los testimonios familiares, la participación de ambos en la iniciativa estuvo vinculada a su compromiso con causas sociales y de derechos humanos.

La madre de Giménez expresó a "Los Andes" su preocupación por la situación y remarcó la falta de información sobre el estado de los detenidos: "Te podrás imaginar, como madre, el momento angustiante y desesperante que estoy viviendo. Es terrible, no sabemos qué les estarán haciendo, en qué condiciones estarán. Ellos fueron con la bandera de la paz en su mano, sólo iban a llevar ayuda para todos esos niños mutilados, mujeres y ancianos que están deambulando solos por las calles; y no solo que no los dejan entrar, sino que no sabemos nada".

El convoy “Global Sumud Maghreb” estaba integrado por más de 250 personas de distintas nacionalidades y transportaba insumos médicos, alimentos y módulos de asistencia humanitaria destinados a la población de Gaza.

El itinerario terrestre contemplaba pasar por el Norte de Africa para, tras atravesar el desierto de Libia, lograr ingresar a Egipto y, desde ese país, cruzar el paso Rafah hasta la Franja de Gaza.

"En el desierto de Libia hicieron cursos de primeros auxilios y otras capacitaciones para poder asistir a los ciudadanos cuando llegaran", describió la mamá de Giménez.