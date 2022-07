Subsidios de luz y gas: último día dónde y cómo me inscribo para no pagar aumentos Los interesados en ser beneficiados, deberán anotarse y completar el formulario RASE. El registro es para todos los DNI, dónde y cómo me inscribo al formulario RASE para la segmentación de tarifas del Gobierno de forma online y presencial para los beneficiarios de ANSES.