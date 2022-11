Violento cruce entre Fernando Iglesias y Rodolfo Tailhade

Todo inició cuando Iglesias publicó en su cuenta personal una captura del tuit de @vikingomaldo, quien compartió una foto del expresidente Mauricio Macri rodeado de qataríes en el partido de Argentina - Arabia Saudita, en el marco del Mundial de Qatar 2022.

https://twitter.com/FerIglesias/status/1595378678619414529 Yo vi a Macri mufar al equipo con mis binoculares. Sergio! @vikingomaldo pic.twitter.com/NQUDx91DCx — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 23, 2022

La imagen estaba acompañada del texto: "Les recuerdo que Mauricio Macri está en Qatar y fue a ver el partido de Argentina con Arabia Saudita". Frente a ello, el diputado de JxC escribió: "Yo vi a Macri mufar al equipo con mis binoculares. Sergio!".

Seguido, Tailhade subió la captura del tuit de Iglesias y dijo que, "en cambio yo, @feriglesias, vi a tu hermano Pablo en situación de calle, en el barrio Piñeyro de Avellaneda, mientras te quejabas en el recinto de que no podías alquilar los dos departamentos que dejó tu madre, y que le afanaste en la sucesión. Fernando!".

https://twitter.com/rodotailhade/status/1595468936924930049 En cambio yo, @feriglesias, vi a tu hermano Pablo en situación de calle, en el barrio Piñeyro de Avellaneda, mientras te quejabas en el recinto de que no podías alquilar los dos departamentos que dejó tu madre, y que le afanaste en la sucesión. Fernando! pic.twitter.com/MfvFKHvXAU — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) November 23, 2022

Por último, Fernando no se quedó atrás y respondió: "Vos no viste a nadie. Te pasó ese dato el servicio que lo subió a Twitter, pero es falso. Mi hermano no está en situación de calle. Vive en la casa que le quedó de herencia, por acuerdo mutuo. Y vos sos un hijo de puta que te merecés la miserable vida que tenés. Difamador. Basura".