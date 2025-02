Gobierno avanza con Ficha Limpia y consigue su segundo dictamen en 24 horas

La propuesta libertaria establece que un ciudadano no puede ser candidato con condena por delitos delitos de fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio la función pública y encubrimiento, aunque esta no esté firme en la Corte Suprema. La novedad del proyecto del Gobierno, cuya redacción estuvo a cargo del ministro de Defensa Luis Petri, también inhibe a estas personas para que no puedan ocupar un cargo público en el Poder Ejecutivo.