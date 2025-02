Suspensión de las PASO: sigue la incertidumbre y el Gobierno tiende puentes con gobernadores

Pasadas las 14 de este martes, se puso en marcha el plenario de comisiones para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el panorama sigue siendo incierto. ¿Habrá o no primarias este año? Todavía no se sabe. Al filo del inicio de la reunión, el Poder Ejecutivo tendió puentes con gobernadores y se garantizó algunas firmas, en medio de un escenario ajustadísimo. Mientras tanto, la UCR de Rodrigo de Loredo y los diputados que se referencian en Facundo Manes le complican el panorama a los libertarios.

Con el plenario ya puesto en marcha, el oficialismo reconoció, a través del jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni , que los libertarios ni siquiera habían hecho circular entre los bloques de la oposición el borrador del dictamen que se aprestan a dictaminar esta misma tarde para que pueda ser llevado al recinto durante la sesión convocada para este jueves a las 12. Signo de que las negociaciones con la oposición habían sido escasas. Por no decir, nulas. Más allá del encuentro formal que funcionarios de Casa Rosada mantuvieron la semana pasada con los jefes de bloque “dialoguistas”.

“Se tiene que hablar, buscar los consensos”, dijeron desde el bloque de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo. El bloque sigue sin decidir si firmará o no dictamen alguno. Salvo los “5 radicales con peluca” que acompañarán a los libertarios, la postura mayoritaria dentro del bloque UCR es que las primarias sigan en pie. De hecho, algunos temen que haya presiones desde Casa Rosada hacia los cinco gobernadores de la UCR, para que aporten los votos de sus diputados en caso de que el asunto se empantane.

Por lo pronto, los radicales recalcan que “nunca” estuvieron a favor de eliminar las PASO. Tal es así que, en las últimas horas, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo –que tiene fuerte influencia en la bancada—volvió a decir públicamente que está a favor de las PASO. "Así como está, no acompañamos", mencionó un diputado radical de ese distrito cuyano.

“El Gobierno sobredimensionó los votos de todos los bloques”, reconocieron fuentes radicales a este medio, al insistir con que el grueso de los 20 diputados que integran esa bancada no acompaña modificar el instrumento electoral.

Daniel Vancsik Desde Misiones también sumaron su firma al dictamen oficialista. Mariano Fuchila

“Si se van con dictamen de acá, ya está”, dijo otro diputado de la UCR de De Loredo, que rechaza la suspensión de las primarias. Su lectura es que si bien UP no firma dictamen y el jueves no daría quórum en la sesión, una treintena de diputados de ese bloque podría levantar la mano para acompañar la ley del oficialismo.

“La idea es que los que acompañan legítimamente la suspensión de las PASO, se abstengan”, reconocieron en propias filas del peronismo. Pero, para eso, el oficialismo debe reunir esta misma tarde el piso de firmas (la mitad más uno de los presentes) que se requieren para que el tema se considere despachado y listo para ser llevado al recinto.

Por otra parte, el otro bloque radical, Democracia para Siempre, que se referencia en Facundo Manes y Martín Lousteau, solo presentará dictamen propio si el oficialismo logra reunir el número de firmas mínimo que se requiere para habilitar el debate del tema en el recinto. En otras palabras, no quieren ser los que destraben el debate.

Casa Rosada apunta a los gobernadores

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue claro con los propios. Solo les pediría que acompañen el proyecto de ley de Casa Rosada siempre y cuando reciba algún llamado del Ejecutivo que se lo solicitara. Al parecer, así fue. Es que, al filo del inicio del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, los tres diputados que le responden se hicieron presentes en el Anexo de la Cámara de Diputados y ratificaron que acompañarán el dictamen oficialista con su firma. En total, suman tres. Número para nada despreciable en medio de tanta incertidumbre.

Por lo pronto, también dijeron “presente” en el plenario de comisiones los dos diputados de Misiones que responden al gobernador Hugo Passalacqua, otro jefe provincial con el que el oficialismo puede contar cuando los votos escasean.

En paralelo, el ministro de Economía Luis Caputo se reunía con el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo. ¿Le habrá hecho alguna promesa al jefe provincial que tiene un bloque propio de tres diputados? Las especulaciones son que los tres le darán el visto bueno al proyecto de LLA. De hecho, los ex UP vienen votando con los libertarios desde hace tiempo. El asunto es que esa apuesta es a mediano plazo porque ninguno de ellos tiene un lugar en las comisiones que hoy definen el futuro de la iniciativa.