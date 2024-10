Financiamiento universitario: Javier Milei dependerá de los gobernadores para sostener el veto

De ese pelotón de 24 nombres, se espera un rechazo mayoritario al veto presidencial. Algunos, incluso, ya anticiparon su intención de votar por la vigencia de la ley. Tal es el caso del misionero Alberto Arrúa, quien este lunes indicó que "en su caso puntual y en el caso de todos mis compañeros de Misiones, estamos totalmente en contra del veto”.

“Nosotros fuimos parte del dictamen de esta ley, aprobamos la ley y obviamente estamos en contra de este veto”, dijo a radio Futurock. Consideró, además, que el resultado de la votación del miércoles no será un solución a la cuestión universitaria, debido a que el Gobierno ya anticipó que judicializará la pulseada, sino un "mensaje político" tras las numerosas marchas contra el desfinanciamiento educativo de la semana pasada.

En la misma tónica se había expresado previamente la salteña Calletti. “Yo voy a votar en contra del veto, es decir, a favor del financiamiento universitario. Soy docente de la universidad, anoche me quedé corrigiendo exámenes hasta tarde, cuando me pasaron por WhatsApp el veto. Me parece un gravísimo error del Gobierno”, sostuvo.

Respecto a la postura de Innovación Federal, indicó que decidieron que "en esta oportunidad poder tener la libertad para que cada uno manifieste su decisión en el momento que lo consideren”. Con su apoyo, el bloque fue clave para sostener el veto del Presidente a la ley de Movilidad Jubilatoria.

Por su parte, el diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), anticipó a Ámbito su decisión de votar en contra del veto. "Votaré de manera afirmativa, siendo coherente cuando votara de manera afirmativa al proyecto aprobado por el Congreso", comentó. "Así como los bloques dialoguistas dimos las herramientas con la ley Bases para ese equilibrio fiscal, entre otras cosas, hoy estamos convencidos en el análisis que hicimos de que esta actualización presupuestaria de ninguna manera pone en riesgo el equilibrio fiscal", lanzó.

Dentro de sus fundamentos, recordó que actualmente rige el Presupuesto 2023 -elaborado en 2022 y prorrogado por Milei-, con lo cual hay un retraso del 270%. "Más allá de que el Ejecutivo avanzó sobre la actualización del Presupuesto de funcionamiento en 2024 para las universidades, han quedado retrasados los salarios. En el caso de la provincia Neuquén, tienen un 50% de retraso tienen los salarios de docentes universitarios y personal no docente universitario. Es irrisorio que se haya hecho una propuesta solo del 6%", destacó Llancafilo.

No obstante, el legislador neuquino remarcó que no están de acuerdo con la "utilización política de un tema tan importante como el presupuesto universitario" y, a la vez, aseguró estar "lejos de aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre y recortaron las partidas a las universidades en $70 mil millones". "Cuando se habla de dónde se van a obtener los recursos, es la misma mecánica que usó el Ejecutivo cuando destinó 100 mil millones de pesos a la SIDE. Saben que esto no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Un 0,14% no pone en riesgo las cuentas públicas", finalizó el dirigente que reporta al gobernador Rolando Figueroa.

Más allá del entusiasmo inicial, sectores de la oposición dialoguista dispuestos a tumbar el veto aseguraban que el conteo es fino. "Los bloques estamos más cohesionaros, creo que tenemos chance, salvo que ocurra algún imprevisto", admitió un diputado a este medio. "Trabajamos voto a voto, creemos que estamos cerca del rechazo. El Gobierno entre hoy y mañana va a jugar con todo, así que tenemos que resistir. Es un tema en el que los diputados no tienen ganas de pagar el costo político", sumó un dirigente de una importante provincia.

La rosca en el peronismo y el PRO

Otro dato a tener en cuenta es la ausencia de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, en el Zoom que Mauricio Macri encabezó este lunes, donde el PRO definió su apoyo al veto. Si bien en sus entornos adujeron problemas de agenda, lo cierto es que sus sillas vacías despertaron suspicacias. Por eso, el comportamiento de los legisladores que les responden será observado con lupa en la sesión del miércoles. Los encargados de juntar votos en favor de la ley daban votos de que distintos amarillos comprometieron su ausencia en el debate.

Puertas adentro del campamento cambiemita también se observará con lupa el comportamiento del bloque Producción y Trabajo, integrado María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez, las dos diputadas sanjuaninas que responden al gobernador Marcelo Orrego. El tándem se ausentó durante el tratamiento del proyecto de Financiamiento Universitario.

Jaldo Diputados.jpg Osvaldo Jaldo se reunió el viernes con los tres diputados del bloque Independencia.

En la diáspora peronista, en tanto, se ubican los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, formado para apoyar la ley Bases por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo. Se trata de Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina, quienes el viernes se reunieron con Jaldo para delinear una hoja de ruta de cara al debate del miércoles. Como antecedente, cabe recordar que ambos Fernández votaron en contra del proyecto original, mientras que Medina se ausentó. La decisión de Cristina Kirchner de aceptar la postulación para presidir el PJ nacional comienza a configurar una oposición dura al Gobierno. En tierras tucumanas temen quedar fuera de ese esquema ante un derrumbe de la imagen del Gobierno.

Según pudo averiguar este medio, los legisladores intentarán no jugar pero, en caso de que sea necesario, podrían prestar sus votos a favor del veto. El jefe provincial tenía planificado un viaje a Buenos Aires esta semana para interiorizarse sobre los entretelones de la sesión, pero finalmente desistió. Otromal augurio para la Casa Rosada.

En el horizonte próximo asoma una batalla central para las provincias: el Presupuesto 2025. El proyecto de ley presentado por Javier Milei y su reclamo para que los distritos realicen un ajuste de u$s60 mil millones cayeron como una bomba entre los mandatarios, que ametrallaron con quejas al líder libertario. Ese primer paso fallido podría tener incidencia a la hora de levantar las manos en la Cámara baja.