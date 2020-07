¿Qué dijo Cristina Fernández sobre el fallo a favor de dos fondos buitre?

En un hilo en la red social, la expresidente resaltó que durante los gobiernos suyos y de su esposo, Néstor Kirchner, se logró un acuerdo con el 93% de los bonistas "logrando la quita más importante de la historia".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1280590982782861314 Profundicemos un poquito sobre el tema: es muuuuuy mentirosa la presentación de la noticia ya que, en realidad, el default es el del 2001. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 7, 2020

"Los medios hegemónicos instalaron que el macrismo lo había solucionado definitivamente cuando en 2016 pagaron a los fondos buitre", señaló Cristina Fernández de Kirchner. Y agregó: "La verdad es que nosotros acordamos con casi el 93% de los bonistas manteniendo la equidad entre acreedores, mientras que el macrismo no pudo cerrar el 7% remanente ni pagándoles a los fondos buitre hasta los honorarios de las abogados y las campañas sucias contra Argentina. Fin".

Tras la determinación de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, y a 19 años del default, se deberán pagar unos u$s 67,9 millones a Attestor Master Value, mientras que para Trinity Investments serán unos u$s 156,3 millones.

Los bonos habían sido emitidos entre 1997 y 2001 y sus tenedores habían rechazado las reestructuraciones de 2005 y 2010, que cosecharon en torno al 93 por ciento de aceptación.

En junio de 2017 el controvertido juez neoyorkino Thomas Griesa se había jubilado por padecer graves problemas de salud y los casos que llevaba su juzgado pasaron a Loretta Preska, quien también instruye la demanda por la expropiación de YPF y el mes pasado falló en contra de la Argentina al decidir que el juicio por la petrolera llevada seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.