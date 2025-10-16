Fred Machado será extraditado a EEUU el 5 de noviembre

El empresario permanecerá detenido hasta su vuelo desde Ezeiza y se le computarán los cinco años que lleva preso en Argentina.

Federico “Fred” Machado será extraditado a Estados Unidos el próximo 5 de noviembre desde el aeropuerto de Ezeiza.

La extradición del empresario y acusado de lavado de activos y narcotráfico Fred Machado a Estados Unidos se realizará el 5 de noviembre. La fecha fue comunicada por Interpol a la justicia federal de Neuquén.

Lo trasladarán desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de línea bajo estrictas medidas de seguridad, aunque aún resta ultimar todos los detalles relacionados con su partida.

Machado permanece detenido en una delegación policial de Viedma , y será extraditado tras el fallo de la Corte Suprema y la posterior decisión del Poder Ejecutivo en ese sentido.

Machado, cuyos vínculos con el diputado José Luis Espert son investigados por la justicia argentina , está acusado en Estados Unidos por estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y narcotráfico.

En esa causa, el año pasado su socia fue condenada a 16 años de prisión. Estados Unidos pretende juzgar ahora a Machado.

En Argentina la casa de Machado fue allanada en el marco de una investigación abierta en los tribunales de San Isidro en la que Espert quedó imputado por el delito de lavado de activos por una transferencia de u$s200.000 que le hizo Machado.

espert machado José Luis Espert utilizó aviones de Machado durante su campaña presidencial de 2019 y recibió una transferencia de u$s200.000.

Proceso judicial y prisión de Fred Machado en Argentina

Machado fue detenido en Viedma en abril de 2021 tras el pedido de extradición. La Corte Suprema confirmó la resolución que ordena su traslado y la Cancillería aprobó la extradición. Durante su prisión domiciliaria, cumplía arresto en la casa de su madre, pero al confirmarse la extradición fue trasladado a la Policía Federal.

En la audiencia, Machado afirmó: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca tuve nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.