Aerolíneas Argentinas retira ocho aviones de forma preventiva tras la falla en el vuelo a Córdoba

La empresa suspendió temporalmente ocho Boeing 737-800 tras un desperfecto en un motor. El vuelo afectado había partido desde Aeroparque hacia Córdoba.

La mañana del miércoles se vivió con cierta tensión en el Aeroparque Jorge Newbery. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Córdoba tuvo que interrumpir su despegue y desviarse a Ezeiza debido a una falla en uno de sus motores. Aunque todo terminó sin heridos, el episodio encendió las alarmas en la compañía, que decidió retirar de servicio ocho aviones de manera preventiva mientras se investiga el origen del problema.

La medida fue comunicada oficialmente este jueves. Según explicó la aerolínea de bandera, los aviones involucrados son Boeing 737-800 equipados con motores CFM, fabricados por GE Aerospace y Safran Aircraft Engines . “El foco está puesto en los propulsores y no en otros componentes de las aeronaves”, aclararon fuentes internas, que remarcaron que la decisión busca priorizar la seguridad antes que la operación .

Desde la empresa señalaron que trabajan junto al fabricante y a otras aerolíneas de la región para determinar si el desperfecto responde a una falla puntual o a un problema más amplio . También confirmaron que informaron a las autoridades aeronáuticas locales y mantienen un diálogo constante con el equipo técnico internacional para definir los pasos a seguir.

El incidente ocurrió en el vuelo AR1526, que despegó desde Aeroparque rumbo a Córdoba con 160 pasajeros a bordo. A pocos minutos del despegue, uno de los motores presentó una falla técnica y la tripulación, siguiendo los protocolos de seguridad, decidió aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “El procedimiento fue impecable, los pasajeros desembarcaron sin inconvenientes”, detallaron desde Aerolíneas.

El suceso obligó a cerrar momentáneamente Aeroparque mientras se realizaban tareas de inspección y limpieza en la pista. La terminal reabrió cerca del mediodía, pero algunos vuelos sufrieron demoras y reprogramaciones menores. Según fuentes de la compañía, el motor afectado había pasado todas las verificaciones de mantenimiento y se encontraba en condiciones normales antes del vuelo.

En los últimos doce meses, se registraron al menos cuatro incidentes similares vinculados al mismo tipo de motor. Aunque ninguno derivó en emergencias graves, la repetición de fallas llevó a la empresa a actuar con cautela. “La suspensión preventiva es una medida de precaución extrema, no una señal de alarma estructural”, afirmaron desde la compañía.

El fabricante CFM recomienda revisiones completas cada 17.200 ciclos —la suma de despegues y aterrizajes—, pero los motores afectados ni siquiera estaban cerca de alcanzar ese número, lo que agrega un elemento de incertidumbre al diagnóstico. Por eso, Aerolíneas pidió una evaluación técnica adicional antes de reincorporar las aeronaves y se mantiene en contacto con operadores de otros países que enfrentaron situaciones parecidas.

Por ahora, la decisión no implica cancelaciones de rutas, aunque sí una reorganización temporal en la programación de vuelos. Los pasajeros podrán experimentar reacomodamientos y leves demoras en los próximos días, mientras continúan las verificaciones.

Desde la empresa remarcaron que las tripulaciones se entrenan regularmente para responder ante este tipo de eventos y que el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad se mantiene como prioridad absoluta. “La confianza se construye con prevención”, resumió una fuente del área técnica.