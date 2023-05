Fuerte cruce entre Gabriela Cerruti y Marcelo D'Alessandro en Twitter

Por su parte, D'Alessandro le respondió: "Te invito a leer el convenio que criticás sin haber ojeado ya que el mismo dispone la trazabilidad de absolutamente todo lo actuado. Además, por si tampoco lo sabías, las fuerzas de seguridad tienen funciones de validación de identidad y, hasta donde sé, son legítimas".

https://twitter.com/MarceDaless/status/1660794129343733760 Te invito a leer el convenio que criticás sin haber ojeado ya que el mismo dispone la trazabilidad de absolutamente todo lo actuado. Además, por si tampoco lo sabías, las fuerzas de seguridad tienen funciones de validación de identidad y, hasta donde sé, son legítimas. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) May 22, 2023

"Respecto a Lago Escondido, no tengo nada que ocultar: viajé con amigos y colegas de más de 20 años de profesión, curiosamente, todos víctimas de la misma operación ilegal de inteligencia que el Presidente celebró en cadena nacional", continuó.

La vocera presidencial no se quedó callada y le contestó al exministro: "Vos sabés que no? Si no hay causa o sospecha no la tienen. Vos eras ministro del área?"

https://twitter.com/gabicerru/status/1660820510090088450 Vos sabés que no? Si no hay causa o sospecha no la tienen. Vos eras ministro del área? https://t.co/1ohopJMzZY — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 23, 2023

La denuncia de fondo

Sergio Rodríguez efectuó una denuncia penal el pasado 20 de abril contra las autoridades del Gobierno porteño por la presunta utilización de datos biométricos por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sin una "justificación racional", que encuadró en el delito de "acción pública previsto en el artículo 157" del Código Penal.

En las actuaciones previas, el fiscal había consignado que tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el "uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad" provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco "de un Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre ese organismo nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA".

Si bien al momento del convenio el Renaper estaba a cargo de Juan José D'Amico y al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño se encontraba el hoy diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, la portavoz señaló a D'Alessandro porque era quien comandaba esa cartera en 2021.