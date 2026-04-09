El calendario anual de feriados suele traer sorpresas que no aparecen en la agenda de todos. Más allá de los días festivos de Semana Santa, existen fechas especiales que impactan en determinadas localidades del país y les dan un día libre inesperado a todos los que quienes viven ahí.
El feriado sorpresivo de abril que es perfecto para cortar semana y descansar de la rutina
Esta fecha poco conocida llega en el cuarto mes del año y les da una pausa a dos localidades de la provincia de Buenos Aires.
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En este caso, el día no laborable se volvió un alivio porque cae en plena semana, volviéndose una gran oportunidad para cortar con la rutina, cambiar el ritmo del día a día y aprovechar una jornada distinta, lejos de las obligaciones diarias y el estrés.
A qué se debe el feriado del 14 de abril de 2026
El 14 de abril de 2026 es un día muy especial para algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, ya que en esa fecha se conmemora el aniversario fundacional de dos localidades: Argerich y Julio Arditi.
En ambos casos, la fecha es un día no laborable a nivel local, lo que implica que los habitantes de estas comunidades cuentan con asueto, permitiendoles participar de las celebraciones organizadas por el municipio y las instituciones del lugar.
Argerich es una localidad con una fuerte impronta rural, donde el día a día es muy tranquilo. Su origen se remonta a principios del siglo XX y su identidad se sostiene en la actividad agropecuaria y en la cercanía entre los vecinos, por lo que cada aniversario se celebra con actos escolares, encuentros comunitarios y homenajes.
Por el otro lado, Julio Arditi también celebra su nacimiento en la misma fecha. Durante este día, los habitantes de este pequeño pueblo suelen reunirse, compartir el rato y participar de las actividades culturales que organizan las autoridades.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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