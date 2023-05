Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Santilli vs. Grindetti: fuerte pelea bonaerense que se viene en el PRO

Por Bruno Lazzaro

Patricia Bullrich tomó la decisión y Néstor Grindetti se convirtió en el precandidato a gobernador bonaerense que deberá dar la batalla interna en las PASO contra la otra cara del PRO que lidera Horacio Rodríguez Larreta y que tiene a Diego Santilli como su contrincante electoral.

No se trata de una contienda más. Grindetti no tiene buen vínculo con su ahora rival por el la candidatura del partido amarillo. Vale recordar que el intendente de Lanús fue su armador de campaña en 2021 y pese a que el resultado fue el esperado (consiguieron la victoria en las intermedias) la relación no fue la mejor.

