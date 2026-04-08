Federico Sturzenegger volvió al Congreso a defender el proyecto que regula expropiaciones y cambia la ley de Manejo del Fuego Por Fernando Brovelli + Seguir en









El ministro de Desregulación definió que la inversión de "individuos no es un riesgo para la soberanía" y que "si hay un riesgo, es por la participación estatal". Este jueves, habrá sesión en el Senado por pliegos.

Federico Sturzenegger junto al secretario Alejandro Cacace y al senador Agustín Coto. Mariano Fuchila

Luego del fallo de YPF a favor de la Argentina, Javier Milei anunció una ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Este miércoles, le tocó el turno al ministro Federico Sturzenegger explicar y defender la iniciativa en el Senado de la Nación, que podría impactar en el régimen de inversiones extranjeras, los procedimientos para desalojos, la regulación de los procesos de expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego.

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El encuentro ocurrió en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde tanto el ministro de Desregulación como los legisladores peronistas se trenzaron en reproches acerca de sus gestiones económicas pasadas. Durante el encuentro, Sturzenegger insistió en que las prioridades del país son el "superávit fiscal que se va a conseguir bajando el gasto y no aumentado impuestos" y "la libertad económica". En ese sentido, explicó que lo que motivó la iniciativa es la situación en que una gestión tenga "un situación fiscal que es deficitiaria, tarde o temprano eso va a llevar a una violación de los derechos a la propiedad".

La intervención del ministro ocurre en la previa de lo que será una nueva sesión en el Senado de la Nación, que nuevamente se reunirá a tratar pliegos. En este caso, corresponden al de la exsenadora Lucila Crexell, postulada para la embajada de Canadá; al de autoridades de la defensa de la Competencia; y el ascenso de cuatro jefes y 145 miembros de las Fuerzas Armadas: 64 de la Fuerza Aérea, 63 del Ejército y 18 de la Armada. La votación será este jueves 9 de abril desde las 11.

Federico Sturzenegger Senado Sturzenegger, ministro de Desregulación nacional. Mariano Fuchila Federico Sturzenegger en el Senado de la Nación Al referirse a un nuevo régimen de expropiaciones, el ministro explicó que pretende "eliminar la declaración de utilidad pública nacional para la expropiación y volver a pedirle a las autoridades municipales y provinciales que actúen sobre este problema". Así fue que planteó que "estamos adecuando los contenidos de la expropiación", alineada al "valor del mercado".

En cuanto al esquema de inversiones extranjeras sobre tierras -que actualmente limita al 15% la posibilidad de propiedad foránea-, detalló que la propuesta no tendrá objeciones a la inversión de accionistas privados, mientras que cuando haya participación estatal en un grupo de inversión extranjera se precisará autorización del Estado. "Nosotros pensamos que el individuo no es un riesgo para la soberanía si viene a comprar para invertir, producir y plantar. Si hay un riesgo, es por la participación estatal", reflexionó Sturzenegger, y añadió: “La ley actual de tierras dice que la compra es libre en tanto sea de menos de mil hectáreas. Proponemos que, para el sector privado que viene a labrar la tierra, no haya una restricción”.

El funcionario criticó la actual Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que estipula prohibiciones de cambio de uso originario del suelo tras un incendio, distinguiendo entre bosques nativos (60 años) y áreas agrícolas (30). "No sé bajo qué lógica alguien puede entender esta extensión de protección de bosques nativos a la producción agropecuaria", contrarió el ministro. Según el informe del exministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al momento de sancionarse la ley, "con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y la agro-ganadería". Finalmente, consideró que los regímenes de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales tuvieron "una ineficacia significativa". A su vez, se modifica el Código Procesal Civil y Comercial, de forma tal que establezca un procedimiento más flexible y expeditivo para la acción de desalojo. Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: proyecto completo Ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada