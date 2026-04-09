La cadena de supermercados Coto mantiene una serie de promociones vigentes en distintos rubros de consumo masivo. Las ofertas abarcan alimentos frescos y productos elaborados con precios rebajados en categorías clave de la canasta diaria. El esquema promocional combina descuentos directos en góndola con beneficios por compra de cantidad, una estrategia que busca impulsar el consumo en artículos de uso cotidiano.
Conocé las ofertas de este hipermercado durante abril
Los descuentos y promociones que aplican en distintos rubros son propuestas acomulables para ayudar al bolsillo.
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Además de las rebajas habituales, la empresa sumó un beneficio adicional durante todo el mes:
- Todos los miércoles de abril, los clientes que forman parte de la comunidad Coto acceden a un 15% de descuento, sin tope de reintegro. La promoción se aplica con todos los medios de pago y en una sola cuota, lo que amplía las posibilidades de acceso al beneficio.
Todos los descuentos de Coto hasta el 30 de abril
Las ofertas incluyen distintos productos dentro del supermercado y se concentran principalmente en rubros de alta rotación. Entre ellos aparecen carnes, verduras, pescados, panificados y bebidas, con valores promocionales que se mantienen durante el período de la campaña. A continuación las mejores promociones:
- Martes de 20% de reintegro en compras presenciales exclusivo con modo acumulable con otros productos pagando con QR desde la app de tu banco o con app MODO. Tope de reintegro $25.000 por mes con un mínimo de compra de $60.000.
Del lunes 6 al domingo 12 de abril ofertas semanales de carnes, verduras, pescadería, frescos y elaborados:
Carnicería
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Parrillada regional $10500 kg
Cuadril de novillito: $15.699 por kilo
Marucha de novillito: $11.600 por kilo
Chuletas de paleta o paleta de cerdo con hueso: $4.800 por kilo
Medallones, nuggets y supremas de pollo rebozado: $6.000 por kilo
Nuggets y supremas de jamón y queso rebozado congelado: $6.500 por kilo
Pata muslo de pollo con piel congelada: $3.999 por kilo
Muslo de pollo con piel congelado marca Coto: $4.599 por kilo
Patas de pollo con piel congeladas marca Coto: $4.599 por kilo
Pata muslo de pollo sin piel congelada marca Coto: $6.100 por kilo
Verdulería
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Limón: $2.399 por kilo
Cebolla de verdeo: $1.299 por paquete
Zanahoria: $1.299 por kilo
Pomelo: $2499 por kilo
Mandarina: $1499 por kilo
Espinaca: $1499 por kilo
Zapallo anco selección $399 por kilo
Tomate deshidratado: $2.199,90 por 100 gramos
Castañas de cajú: $3.199,90 por 100 gramos
Pescadería
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Filet de Meluzón despeinado sin piel congelado: $1099 x 100gr
Medallones de merluza rebozados congelados: $489 x 100gr
Varitas surimi congeladas: $1699 x 100gr
Langostino entero crudo pelado congelado: $3200 x 100gr
25% de descuento en Latitude 45 productos de pescadería congelados:
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Filet de trucha grande con piel congelada: $2999 x 100gr
Calamar entero congelado: $1199 x 100gr
Mejillon pelado chileno congelado: $1299 x 100gr
Panificados
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35% en sandwich de miga llevanod 6 iguales del mismo valor
30% de descuento en pizzetas/prepizzas de tomate o cebolla
25% de descuento en menú listos de varios tipos
3x2 en canelones de ricota y queso/ espinaca y parmesano / pollo y verdura
30% de descuento en pan mignon
2x1 en panzottis de verdura y jamon/ ricota y queso/ pollo, verdura y jamón
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