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9 de abril 2026 - 06:00

Conocé las ofertas de este hipermercado durante abril

Los descuentos y promociones que aplican en distintos rubros son propuestas acomulables para ayudar al bolsillo.

Este supermercado renovó sus promociones para poder aprovecharlas durante todo el mes.&nbsp;

Este supermercado renovó sus promociones para poder aprovecharlas durante todo el mes. 

Gentileza - Freepik

La cadena de supermercados Coto mantiene una serie de promociones vigentes en distintos rubros de consumo masivo. Las ofertas abarcan alimentos frescos y productos elaborados con precios rebajados en categorías clave de la canasta diaria. El esquema promocional combina descuentos directos en góndola con beneficios por compra de cantidad, una estrategia que busca impulsar el consumo en artículos de uso cotidiano.

Además de las rebajas habituales, la empresa sumó un beneficio adicional durante todo el mes:

Informate más
  • Todos los miércoles de abril, los clientes que forman parte de la comunidad Coto acceden a un 15% de descuento, sin tope de reintegro. La promoción se aplica con todos los medios de pago y en una sola cuota, lo que amplía las posibilidades de acceso al beneficio.
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Todos los descuentos de Coto hasta el 30 de abril

Las ofertas incluyen distintos productos dentro del supermercado y se concentran principalmente en rubros de alta rotación. Entre ellos aparecen carnes, verduras, pescados, panificados y bebidas, con valores promocionales que se mantienen durante el período de la campaña. A continuación las mejores promociones:

  • Martes de 20% de reintegro en compras presenciales exclusivo con modo acumulable con otros productos pagando con QR desde la app de tu banco o con app MODO. Tope de reintegro $25.000 por mes con un mínimo de compra de $60.000.

Del lunes 6 al domingo 12 de abril ofertas semanales de carnes, verduras, pescadería, frescos y elaborados:

Carnicería

  • Parrillada regional $10500 kg

  • Cuadril de novillito: $15.699 por kilo

  • Marucha de novillito: $11.600 por kilo

  • Chuletas de paleta o paleta de cerdo con hueso: $4.800 por kilo

  • Medallones, nuggets y supremas de pollo rebozado: $6.000 por kilo

  • Nuggets y supremas de jamón y queso rebozado congelado: $6.500 por kilo

  • Pata muslo de pollo con piel congelada: $3.999 por kilo

  • Muslo de pollo con piel congelado marca Coto: $4.599 por kilo

  • Patas de pollo con piel congeladas marca Coto: $4.599 por kilo

  • Pata muslo de pollo sin piel congelada marca Coto: $6.100 por kilo

Verdulería

  • Limón: $2.399 por kilo

  • Cebolla de verdeo: $1.299 por paquete

  • Zanahoria: $1.299 por kilo

  • Pomelo: $2499 por kilo

  • Mandarina: $1499 por kilo

  • Espinaca: $1499 por kilo

  • Zapallo anco selección $399 por kilo

  • Tomate deshidratado: $2.199,90 por 100 gramos

  • Castañas de cajú: $3.199,90 por 100 gramos

Pescadería

  • Filet de Meluzón despeinado sin piel congelado: $1099 x 100gr

  • Medallones de merluza rebozados congelados: $489 x 100gr

  • Varitas surimi congeladas: $1699 x 100gr

  • Langostino entero crudo pelado congelado: $3200 x 100gr

25% de descuento en Latitude 45 productos de pescadería congelados:

  • Filet de trucha grande con piel congelada: $2999 x 100gr

  • Calamar entero congelado: $1199 x 100gr

  • Mejillon pelado chileno congelado: $1299 x 100gr

Panificados

  • 35% en sandwich de miga llevanod 6 iguales del mismo valor

  • 30% de descuento en pizzetas/prepizzas de tomate o cebolla

  • 25% de descuento en menú listos de varios tipos

  • 3x2 en canelones de ricota y queso/ espinaca y parmesano / pollo y verdura

  • 30% de descuento en pan mignon

  • 2x1 en panzottis de verdura y jamon/ ricota y queso/ pollo, verdura y jamón

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