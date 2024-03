Gabriel Katopodis advirtió que Javier Milei "viene a reventar todo" y le dedicó un mensaje a Alejandro Fantino

"Muchos nos criticaban y hoy lamentablemente estamos viviendo eso. Un plan de Milei en el que vienen a reventar todo", señaló el ministro de Infraestructura y servicios públicos bonaerense, días después de que el Gobierno de La Libertad Avanza diera de baja esta semana alrededor de 15.000 contratos en el sector público.

El exministro se refirió así por un cruce que protagonizó junto a Alejandro Fantino que lo criticó duramente por advertir sobre la paralización de las obras públicas. “Si se para toda la obra pública, vení que acá que lo rompemos juntos a [Javier] Milei. Vamos por todo”, lanzó el periodista en aquella oportunidad.

Retomando esta declaración en la entrevista, Katopodis señaló: “No, no me llamó y más allá de que me llame, o no, cada uno sabe qué responsabilidad y de qué manera fuimos anticipando lo que iba pasar y lo que hoy está pasando”.