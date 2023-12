Gabriel Katopodis: "Milei se tomará atribuciones para romper a Argentina"

El ex-ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina fue contundente a la hora de evaluar las medidas del Gobierno de Javier Milei. "Esto no es lo que necesitaba la Argentina", aseguró Katopodis.

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires , Gabriel Katopodis , criticó la " Ley Ómnibus " presentada por el Gobierno nacional ante el Congreso y expresó que " Milei busca tener potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a Argentina ".

¿Qué dijo Gabriel Katopodis sobre las medidas de Javier Milei?

"Claramente, en el gobierno y en Milei hay una idea de democracia y de país que no es lo que la gente votó. Esto no es lo que necesitaba Argentina. El país tenía dificultades, un montón, pero no era este el camino para resolver esos problemas", expresó el ministro en declaraciones en la radio. Además, analizó que, en los últimos 50 años de historia Argentina, "es la cuarta vez que se intenta" un proyecto así y comparó al actual Gobierno de Javier Milei con aquellas experiencias llevadas a cabo por José Alfredo Martínez de Hoz y la dictadura militar, Menem y el gobierno de Mauricio Macri.