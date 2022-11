Gerardo Morales: "El litio no mata el planeta, es para salvarlo"

"Tenemos que resolver el tema del cambio climático, donde el responsable de la generación de gases de efecto invernadero en un 75% es la producción de energía a partir de combustibles fósiles", señaló en relación a la crisis ambiental. Sin embargo explicó que "el litio es para acumular, y el desafío hoy es la acumulación, nosotros en Cauchari, después de ampliar a 200 megas, queremos poner 100 megas con baterías de litio".

Ley de Humedales

En relación a la Ley de Humedales que será debatida en la Cámara de Diputados, Morales expresó que "si no hacemos nada no va a haber humedales que cuidar". Por otro lado consideró que "cuidar al planeta no es cuidar el patio de tu casa, cuidar el planeta es cuidar todo el planeta, y en ese marco el cambio en la matriz de generación de energía, y el litio, el cobalto, el cobre como minerales críticos para acumular las nuevas energías renovables, son centrales".

Al volver a referirse al proyecto de ley que estipule una reglamentación para los humedales, el jujeño dijo: "Tendrían que quedar fuera de la ley la producción de litio, de los minerales críticos, porque son estratégicos para el mundo. Tampoco desde las provincias vamos a quedar sujetos a un Consejo integrado por algunos que se sientan en un café, no hacen nada para luchar contra el cambio climático, que lo único que hacen es hablar y biri biri ".

"Jujuy va a llegar antes de 2050 a la carbononeutralidad, vamos a llegar en 2030 a cumplir con esa meta, hemos bajado la deforestación, con Misiones somos las provincias que menos hemos deforestado, y tenemos un proyecto real de gestión de residuos sólidos urbanos", aseguró Morales, que participó del panel junto Adam Lundi, CEO de Josemaría Resources, y María Fernanda Avila, secretaria de Minería de la Nación.