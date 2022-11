Gerardo Morales: "tenemos un Presidente ausente, no gobierna y solo se dedica a viajar"

“Nosotros tuvimos que hacernos cargo del desastre que hizo, principalmente en los programas de construcción de viviendas”.

Criticó duramente los planes sociales y a sus dirigentes “que juegan con la difícil situación que vive la gente”. Hasta junio las organizaciones sociales recibieron unos 350 mil millones de pesos y se estima que hacia fin de año esa cifra se duplicará”.

“El dinero que se les da a las organizaciones sociales podría destinarse al sector productivo generando así más fuentes de trabajo”.

Periodista (P): En Misiones, reiteró su pre candidatura a Presidente este viernes y sábado en Misiones en un escenario interno muy complicado que está viviendo el Frente Juntos por el Cambio, debido a las críticas entre sus dirigentes en el que usted no está ajeno. ¿Cómo analiza esta situación?

Gerardo Morales (GM): Hemos tenido una muy buena reunión esta semana, estamos preparando un nuevo encuentro el 1ro. de diciembre, estoy convencido que vamos a salir del debate público que no nos lleva a nada positivo. Más allá de que el FJxC tiene varios pre candidatos/tas yo reitero mi intención de gobernar el país desde el 10 de diciembre 2023. Estoy recociendo el país como presidente de la UCR Nacional donde además de reunirme con los dirigentes, afiliados y simpatizantes de la UCR me junto con las mesas directivas del FJxC para presentar un plan de gobierno nacional a más tardar en abril. En particular la UCR hará un congreso plenario en marzo, esto significa que estamos trabajando muy bien, con responsabilidad sin alejarnos de las necesidades de la gente

P: Sin embargo, pareciera ser que la agenda de la gente no es la agenda de los dirigentes políticos que hoy, por ejemplo, se preocupan más por su futuro político que por las necesidades de los ciudadanos…

GM: Es así cuando se termina enredado en peleas internas. Por eso tenemos que mirar lo que pasa en el Frente de Todos (FdT) que en gestión de gobierno nacional están con una pelea muy dura que les impide gobernar y resolver los problemas de los argentinos. Cuando el FjxC fue gobierno (2015-2019) esto no nos pasó, reconozco que tuvimos otros problemas, pero esa telenovela nosotros, reitero, no la compartimos. A La grave situación interna que vive el FdT y otros problemas es lo que está viviendo el pueblo argentino, también se destaca la alta inflación que genera cada vez más pobreza y, ese es el gran desafío que debe resolver el gobierno nacional; mientras que el FjxC debe ordenarse y llegar al 2023 con un plan de gobierno que permita sacar a la Argentina de la crítica situación en que se encuentra. Somos una oposición madura que aprobó la negociación con el Fondo Monetario y que acompaña la aprobación del presupuesto nacional 2023 para no complicar más al gobierno nacional que es el responsable hasta acá del hundimiento del barco argentino

P: ¿Cómo vislumbra en particular a la UCR a partir del 10 de diciembre 2023?

GM: Estoy convencido que tanto en Misiones como en el resto del país la UCR, como integrante del FJxC dará batalla. Hoy la UCR en particular cuenta con tres gobernaciones (Corrientes, Mendoza y Jujuy); estoy muy seguro que, a partir del 10 de diciembre del 2023, además de la presidencia de la Nación gobernaremos varias provincias. Es Misiones logramos un importante triunfo el año pasado con (el diputado nacional) Martín Arjol y, no me cabe dudas que podemos pelear mano a mano la gobernación. No vamos a romper el FjxC, pero pretendemos una relación mucho más equilibrada, todas las fuerzas políticas que integran el FjxC nos respetamos y debemos superar el desafío de gobernar en coalición

P: Algunas voces de dirigentes de la oposición, más concretamente del Peronismo Republicano que encabeza el pre candidato a presidente Miguel Pichetto dejaron entrever que se podrán adelantar las elecciones nacionales. ¿Usted considera esta posibilidad?

GM: No sé. Por lo pronto el oficialismo quiso eliminar las Paso, pero debieron retirar el proyecto, esto demuestra que no tiene siquiera criterios unificados entre ellos. Cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pide diálogo con la oposición yo le respondo que primero deben resolver la falta de diálogo que existe entre ellos. No podría decir si tendrán consenso para cambiar la legislación electoral. Desde el FjxC esperamos que no se modifiquen las reglas de juego, pero si el oficialismo deroga las Paso iremos a internas abiertas, de esta forma resolveremos nuestras candidaturas porque para nosotros primero está el país al que debemos volver a poner de pie.