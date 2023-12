Germán Martínez consideró "muy grave" acusación de Javier Milei contra legisladores

"Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia", añadió y se despidió con que "no vale todo".

"A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta", sostuvo anoche el mandatario.

Javier Milei dijo que creará la "tasa Kicillof" para pagar el juicio por YPF

El presidente Javier Milei cuestionó esta noche al gobernador bonaerense Axel Kicillof y dijo que creará la "tasa Kicillof" para pagar los u$s16 millones del juicio por la expropiación de la petrolera estatal YPF.

"Hay willing to pay (voluntad de pago), pero no hay plata", expresó en una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul en La Nación+ y agregó: "Vamos a crear la tasa Kicillof para que todos los argentinos paguemos una vez por año y recordemos esa barbaridad que nos dejó".

Además, indicó que el exministro de Cristina Fernández de Kirchner "no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y mucho menos los mercados".