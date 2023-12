Milei, se tiró contra el Congreso por el DNU: "Hay legisladores que buscan coimas"

El Presidente de la Nación llegó a esa conclusión luego de que en una entrevista en LN+ le preguntaran por los diputados y senadores de Juntos por el Cambio que se oponen a realizar reformas drásticas a través de un DNU . "Evidentemente no tienen consciencia de la gravedad de la situación o la subestiman". A su vez, citó al ex presidente radical Arturo Frondizi para criticar "la lenta maquinaria del Congreso que lo estropea todo".

Fue entonces que el titular del Ejecutivo justificó haber omitido el debate parlamentario para decretar sus reformas: "Al margen de que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas . Ojo, no dije todos, pero algunos. A esos que les gusta tanto la discusión y todo eso , es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado porque esto apunta contra los corruptos que una cosa que buscan es que los proyectos entren en esa dinámica para vender sus votos . Ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta".

"No les gusta y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley", opinó Javier Milei quien entendió que su decreto "le da un shock de libertad a la gente, es muy market friendly y va en contra de los tongos de la casta". Es por eso que afirmó que que "obviamente" llamará a un plebiscito si rechazan su DNU.